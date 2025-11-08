Paolo Belli, chi è la moglie Deanna. Il figlio adottato e la grave malattia Il noto cantante e conduttore è legato da oltre 40 anni alla compagna con la quale ha deciso di accogliere in famiglia un bambino bielorusso. Scopriamo di più.

Paolo Belli è un noto cantautore e conduttore italiano, la cui carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 1983 fondando il gruppo musicale Ladri di Biciclette. Dopo diversi anni all’interno del gruppo, Belli ha poi deciso di continuare la carriera da solista diventando anche conduttore di diversi programmi televisivi. Da molti anni, Belli è accanto a Milly Carlucci alla conduzione di Ballando con le stelle. Della vita privata del cantante sappiamo che è legato da moltissimi anni alla moglie Deanna, con la quale ha deciso di adottare un ragazzo bielorusso che crescendo li ha fatti diventare nonni: scopriamo di più.

Chi è Deanna, moglie di Paolo Belli, e l’adozione del figlio Vladik

Deanna Belli (65 anni) è sposata con Paolo Belli da ormai 40 anni, ma su di lei non si hanno molte informazioni essendo una donna molto riservata e da sempre ben lontana dalle telecamere, nonostante la grande popolarità del marito. Ciò che sappiamo è che il loro è un amore fortissimo e profondo, nato da un vero e proprio colpo di fulmine. "Mi aveva colpito subito, ma eravamo in compagnia di alcuni amici e ci siamo appena salutati. Per fortuna poi ci siamo rivisti, eravamo a Riccione, a un falò sulla spiaggia. Visto che mi piaceva tanto, per fare colpo, mi sono giocato il jolly: ho preso la mia chitarra, che porto sempre con me, e ho cantato per lei", ha raccontato Belli in una passata intervista.

Da quel momento i due non si sono più lasciati, e ad un certo punto della loro vita il loro amore è stato coronato da un gesto di grandissima generosità: l’adozione di un figlio. Nel 1997, Paolo e Deanna hanno conosciuti un bambino bielorusso di nome Vladik grazie a un progetto che mirava a ospitare in Italia i bambini colpiti dalle radiazioni di Chernobyl. "Ci siamo innamorati di lui all’istante", ha rivelato Belli in passato. Successivamente la coppia ha dunque deciso di adottarlo ufficialmente. Crescendo Vladik ha poi deciso di tornare in Bielorussia per amore dove si è sposato e ha permesso a Paolo e Deanna di diventare nonni di due bimbi stupendi.

Paolo Belli, il tour annullato per la malattia della moglie

Qualche mese fa, Paolo Belli ha annunciato l’annullamento del suo tour teatrale Pur di fare commedia, a causa di una situazione familiare che richiedeva la sua presenza. In particolare, dopo l’ultimo concerto a Roma, il cantante ha comunicato: "Con dispiacere devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Le successive date saranno annullate".

Da quanto rende noto il settimanale Di Più Tv, pare infatti che Belli abbia deciso di fermarsi per stare il più possibile accanto alla moglie Deanna che starebbe affrontando un importante problema di salute, con tanto di operazione d’urgenza. Un periodo dunque molto delicato che ha portato Belli a prendere questa importante decisione, sperando che Deanna possa stare bene al più presto.

