Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, Paola Cortellesi molla tutto e cambia lavoro Dalle grandi guest star prestate dalla TV, fino alla vera ragione per cui è stato realizzato un secondo capitolo di questo grande successo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Arriva in TV il sequel di Come un gatto in tangenziale. Antonio Albanese e Paola Cortellesi tornano nei panni di Giovanni e Monica, due mondi opposti che si scontrano e si attraggono. Dopo i tentativi falliti di restare insieme, le loro strade sembrano essersi definitivamente separate. Monica, però, è cambiata: ora lavora in un centro culturale in periferia, cercando di costruirsi una nuova vita, mentre Giovanni continua a occuparsi di progetti sociali. Quando una nuova emergenza li costringe a rincontrarsi, tra i due riaffiorano tensioni, incomprensioni e un’irresistibile complicità. Tra battute, imprevisti e una periferia più viva che mai, il film racconta quanto sia difficile (e bello) incontrarsi davvero, nonostante tutte le differenze.

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto va in onda stasera stessa su Canale 5, alle 21:35.

