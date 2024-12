Paola Caruso: chi è il nuovo compagno e futuro marito Gianmarco L’ex Bonas di Avanti un Altro si sposa, ecco chi è il compagno Gianmarco, come si sono conosciuti e il rapporto con il figlio Michele

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Paola Caruso, ex "Bonas" di Avanti un altro, sta vivendo un periodo di grande trasformazione. Dopo un anno di difficoltà segnato dai gravi problemi di salute del figlio Michele, la showgirl ha annunciato il fidanzamento con Gianmarco, il compagno che ha saputo starle accanto nei momenti più bui.

Chi è Gianmarco, il compagno di Paola Caruso

Gianmarco è il futuro marito di Paola Caruso, un uomo di 53 anni, padre di un bambino di otto anni nato da una precedente relazione. Originario dello stesso paese del padre biologico della Caruso, la showgirl lo ha descritto come una figura fondamentale nella sua vita e in quella del figlio Michele. "Lo chiama papà e vedo in lui tutto quello che ho sempre sognato", ha dichiarato Paola durante una intervista a Verissimo. La coppia si è conosciuta a Montecarlo in hotel, mentre entrambi erano in compagnia dei rispettivi figli. Un incontro casuale che si è trasformato in una grande storia d’amore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Paola Caruso e Gianmarco hanno deciso di convolare a nozze il 10 luglio 2025. La proposta è stata documentata dalla showgirl sui social, dove ha condiviso una serie di immagini accompagnate dalla scritta "I said Yes". L’anello, il sorriso raggiante e i selfie di coppia raccontano l’emozione di un sogno che si realizza. Durante l’intervista, Paola ha sottolineato quanto Gianmarco sia stato un pilastro fondamentale per lei: "È un’anima bella, di quelle che è difficile trovare oggi".

Le accuse dell’ex compagna di Gianmarco

Nonostante la felicita della coppia, l’annuncio delle nozze è stato accompagnato da polemiche. Simona, l’ex compagna di Gianmarco e madre di suo figlio, ha dichiarato pubblicamente che la relazione tra Gianmarco e Paola sarebbe iniziata mentre lui era ancora impegnato con lei. "Quando si sono incontrati a Montecarlo, c’ero anche io", ha raccontato Simona sui social.

Secondo la sua versione, Gianmarco avrebbe frequentato entrambe le donne contemporaneamente per un periodo. Ha anche affermato di aver cercato di avvisare Paola, senza ricevere risposte: "Anche per solidarietà femminile mi sarei aspettata almeno un gesto, una chiamata, qualcosa".

Il sostegno di Gianmarco durante la malattia del figlio Michele

Un aspetto centrale della relazione tra Paola Caruso e Gianmarco è stato il supporto che lui ha offerto durante i momenti più difficili legati alla salute di Michele, il figlio della showgirl. Nel dicembre 2022, il bambino ha subito un grave danno a un nervo a causa di un’iniezione tossica somministrata durante una vacanza in Egitto. Questo incidente ha causato difficoltà motorie che hanno richiesto interventi chirurgici e terapie intensive. Gianmarco è stato al fianco di Paola, offrendole forza e stabilità. "Nel momento più buio della mia vita, Dio mi ha mandato un raggio di sole", ha raccontato Paola, riferendosi al compagno.

Nonostante le ombre sollevate dalle accuse dell’ex compagna di Gianmarco, Paola Caruso guarda al futuro con ottimismo. Il matrimonio rappresenta per lei una nuova partenza, accompagnata dall’uomo che ha saputo donarle stabilità e amore.

Potrebbe interessarti anche