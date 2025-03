Grande Fratello, Pamela Petrarolo urla vendetta e promette la resa dei conti: "Odio la falsità, la finzione e l'inganno" La ex ragazza di Non è la Rai sembra fare sul serio e annuncia dai suoi profili social la resa dei conti: con chi ce l'ha l'ex gieffina?

Stasera ci sarà la diciottesima puntata del Grande Fratello ovvero l’attesissima semifinale in cui ci avverrà, secondo Pamela Petrarolo, la resa dei conti. La ex ragazza di Non è la Rai ha infatti annunciato in un post Instagram di avere tantissime cose da dire.

"La resa dei conti" di Pamela Petrarolo al Grande Fratello

Pamela Petrarolo avrebbe scoperto (forse) qualche strategia da parte di un concorrente del Grande Fratello. Nel suo post su Instagram non è chiaro con chi ce l’abbia. "Stasera ci sarà la semifinale del Grande Fratello – ha esordito – e io sono carichissima. Avrei da dire una miriade di cose! Chissà se avrò modo di dirne almeno un paio. Io ce la metterò tutta. Odio la falsità. La finzione. L’inganno. Il pubblico va rispettato, non tradito. Assisteremo alla cosiddetta "resa dei conti"? Chissà… Io lo spero." Quindi staremo a vedere se nell’appuntamento di questa sera Pamela avrà qualcosa da dire a qualche suo ex coinquilino così come ha preannunciato e fatto intuire dai social. Ricordiamo che la ex gieffina ha abbandonato di sua spontanea volontà la casa più spiata d’Italia il 10 febbraio scorso.

Cosa pensa Pamela di Mariavittoria e Tommaso

Durante un’ospitata a Radio Radio l’ex ragazza di Non è la Rai è stata molto severa con alcune coppie che si sono formate quest’anno al Gf. In particolare ha avuto da ridire su Mariavittoria Minghetti che a suo dire non sarebbe davvero interessata a Tommaso. E allora perché creare con lui una relazione, verrebbe da chiederle. Per Pamela solo perché la loro frequentazione all’interno del gioco di Canale 5 farebbe comodo alla specializzanda in medicina. Inoltre sempre secondo Petrarolo Mariavittoria nutrirebbe nei confronti di Tommaso soltanto un sincero affetto mentre il ragazzo ne sarebbe innamorato. Prima la dottoressa aveva ritenuto l’idraulico troppo giovane per lei ma poi avrebbe ceduto perché le tornerebbe comodo durante il reality targato Mediaset. Dunque la sua sarebbe, secondo Pamela, soltanto una strategia perché avrebbe capito la forza di Tommaso e della loro coppia pur non provando dei reali sentimenti d’amore. Dopo l’avventura del Grande Fratello non ci sarà futuro per la coppia formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

L’ex gieffina parlava proprio della 31enne romana sul suo profilo Instagram oppure sorprenderà tutti durante la semifinale di stasera 24 marzo del GF in onda come al solito alle 21:30 su Canale 5? Staremo a vedere, di sicuro lo spettacolo, anche oggi, è assicurato per i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini.

