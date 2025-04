Marco Predolin: “GF e Isola solo per soldi, la tv di oggi mi fa inca**are”. E salva solo De Martino L’ex conduttore racconta di avere preso parte a numerosi reality solo per denaro (speso in barche): oggi ha un ristorante in Sardegna insieme alla moglie

Marco Predolin si racconta e, soprattutto, si confessa. Dopo la breve parentesi alla 17esima edizione de L’Isola dei Famosi l’ex conduttore non è più apparso in tv, ma – come ammesso da lui stesso nel corso di un’intervista al Corriere della Sera – si è trattato di una scelta personale. Predolin dice di avere chiuso con il mondo dello spettacolo e di avere detto addio alla luce dei riflettori; la sua nuova vita è in Sardegna, dove gestisce un ristorante insieme alla moglie. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Marco Predolin, gli esordi e la confessione sui reality show

Dopo essersi fatto le ossa in varie radio private, a cavallo tra gli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta Marco Predolin è sbarcato in tv e ha trovato fortuna in Fininvest, dove presentò vari programmi come Il gioco delle coppie. Dopo il passaggio fallimentare in Rai ("Presi un bel bidone" racconta lui stesso al Corriere della Sera), però, si è dedicato soprattutto alle televendite: "Non hanno niente a che fare con lo spettacolo, devi solo essere simpatico e preciso. Per me le televendite erano il modo di avere una rendita, non certo un lavoro che ti fa sentire gratificato".

"C’è chi si mangia tutto con le donne o con le droghe, ma non è il caso mio. Io ci ho rimesso un bel po’ di soldi con le barche" ha ammesso Predolin al Corriere, confessando di essere tornato in tv anche e soprattutto proprio a caccia di denaro: "Avevo fatto La Talpa come possibilità di rilancio, Grande Fratello e Isola per denaro: mi offri dei soldi per farmi vedere mentre mi calo le braghe e mentre muoio di fame? Ok, ci vado. Per me i reality – inutile negarlo – sono stati un bancomat".

L’addio al mondo dello spettacolo e la tv di oggi secondo Predolin

"Oggi ho chiuso" si è detto sicuro Marco Predolin, che da più di due anni ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo. "La tv di oggi mi fa schifo (…) mi fa inca**are" ha spiegato l’ex conduttore senza usare troppi giri di parole, ‘salvando’ di fatto solo il mattatore degli ascolti Rai Stefano De Martino: "Ha pathos, buca il video, mi piace, merita il ruolo che ha (…) Tutti pensavano che i pacchi naufragassero, invece ce l’ha fatta, è un tipo simpatico, in una tv piena di gente che pensa di essere Nunzio Filogamo".

