Oriana e Daniele Dal Moro si sposano? Lei fa una rivelazione, sorpresa in arrivo Oriana Marzoli ha fatto scottanti rivelazioni sul fidanzato Daniele Dal Moro ai coinquilini del Gran Hermano, fiori d'arancio in arrivo?

Oriana e Daniele Dal Moro si sposano? La clamorosa indiscrezione arriva direttamente dalla showgirl venezuelana, attualmente reclusa all’interno della casa del "Gran Hermano VIP" in Spagna. La ragazza avrebbe fatto una rivelazione ai suoi coinquilini a proposito del rapporto con il suo fidanzato, con il quale sembrano esserci state pesanti discussioni proprio a proposito della sua partecipazione al reality iberico.

Oriana e Daniele Dal Moro si sposano? Lei ai coinquilini "Me lo ha detto lui, non era mai successo"

Oriana ha svelato i motivi dello scontro con il fidanzato Daniele Dal Moro alla vigilia del suo ingresso al "Grande Hermano VIP":

"Poi per questa cosa che sono entrata in questo programma lui l’ha presa molto male. Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’. Questa cosa non me l’aveva mai detta prima. Mi ha anche detto di andare a vivere con lui. E cosa farò io? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città".

Oriana ha anche raccontato di aver fatto negli ultimi tempi un test di gravidanza a seguito di un ritardo, ma che per il momento non ci sono bambini in arrivo:

"Non è che avessi un vero ritardo, però mi sentivo molto strana. In quel momento non avevo le mie cose, ero tanto strana e avevo molta nausea, voglia di vomitare. E dicevo ‘mamma mia oddio che cosa mi succede’. – ha continuato Oriana – Mia madre mi ha detto ‘non sarai mica incinta?’. Così ho fatto anche il test di gravidanza e poi anche l’esame del sangue nel caso il test avesse sbagliato. E devo confessarvi che non ho visto il mio fidanzato così spaventato dalla situazione"

Sorpresa in arrivo dalla produzione, Daniele Dal Moro sarà un ospite del Gran Hermano? L’indiscrezione

Oriana Marzoli parlando con gli altri concorrenti si è anche sbottonata su una possibile visita del veneto all’interno della casa spagnola: "Comunque spero che mi facciano una sorpresa e che portino qui il mio ragazzo". Su questo aspetto è intervenuto anche il noto influencer Alessandro Rosica, specificando che l’ingresso di Dal Moro nella casa per una sorpresa sia stato già stabilito e che avverrà durante il mese di ottobre. Staremo a vedere dunque se questa mossa porterà ad ulteriore popolarità per i due, certamente le vicende della Marzoli sembrano appassionare di più la rete rispetto al nuovo Grande Fratello nostrano che fatica a decollare negli ascolti.

Il red carpet a Venezia e le frasi d’amore

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nel corso dell’ultimo Festival di Venezia hanno infiammato il red carpet andando in tendenza sui social, proprio in occasione della kermesse era stata la venezuelana a ribadire: "Siamo due caratteri forti e fumantini, ma il nostro amore è più forte", con la benedizione dell’ex tronista che aveva specificato come fosse innamorato della compagna. I due hanno successivamente condiviso gli scatti del red carpet, con baci appassionati a riprova del loro legame. L’attesa dunque è tutta per la visita nella casa del Gran Hermano VIP per un nuovo capitolo della loro saga sentimentale.

