Lisa si sfoga. La cantante italiana ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera, dal successo della canzone "Sempre" a Sanremo 1998 fino al trionfo nella prima edizione di Ora o mai più vent’anni dopo. Parlando della sua esperienza nel talent show di Rai 1 – tornato in onda nelle ultime settimane con la terza edizione, la prima condotta da Marco Liorni – Lisa si è anche tolta qualche sassolino dalla scarpa, non nascondendo tutta la sua delusione per la piega che la sua carriera ha preso (o, meglio, non ha preso) dopo il programma di Amadeus. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli

Lisa, lo sfogo contro Rai e Amadeus per Sanremo (e non solo)

"Dopo questo programma ho subito uno stop che non mi so spiegare. Gli altri stanno lavorando, mentre nel mio caso le porte sono chiuse". Con queste parole Lisa ha riassunto quelle che sono state le sue difficoltà dopo il trionfo a Ora o mai più nel 2018 in occasione della prima edizione in un’ampia intervista a TvBlog. La cantante non ha nascosto tutta la sua delusione ("È incomprensibile, penso che meriterei più spazio") e ha anche svelato di avere messo in vendita il trofeo della trasmissione: "Mi son detta: ‘Vendiamo ’sto trofeo, portasse mica sfiga!’ (ride, ndr) La mia è ovviamente una provocazione".

Ripercorrendo la sua carriera dagli esordi al clamoroso successo del brano "Sempre" al Festival di Sanremo nel 1998 fino alla vittoria a Ora o mai più, Lisa – Annalisa Pancetta all’anagrafe – si è lamentata di non avere trovato spazio dopo lo show di Rai 1, condotto all’epoca da Amadeus: "Non ho mai capito il motivo di questa chiusura. Amadeus con me fu molto gentile e carino durante il programma (…) Lo sentii per un chiarimento. Mi disse che mi capiva e che non aveva niente contro di me. Però mi rimase impresso il finale della chiamata: ‘In bocca al lupo per la tua carriera’. Dopo questo saluto capii che qualcosa non andava e ci rimasi male". La cantante trovò le porte chiuse anche per un suo potenziale ritorno a Sanremo, incassando il ‘no’ dell’allora direttore artistico della kermesse: "Presentai personalmente il brano ad Amadeus. Alla sua collaboratrice piacque tantissimo e lui stesso mi confessò che lo aveva molto apprezzato. Però mi disse che, pur essendo un brano interessante, non avrebbe preso parte al Festival".

Il rapporto con Marco Masini e la nuova edizione di Ora o mai più

Nel corso dell’intervista Lisa è tornata a parlare anche del ‘coach’ che la accompagnò verso la vittoria della prima edizione di Ora o mai più davanti ai Jalisse (secondi classificati), Marco Masini: "Durante il programma mi propose parecchie cose, voleva sviluppare alcuni progetti e seguirmi lui personalmente, ma poi non si è fatto più sentire (…) Da lui in particolar modo mi sarei aspettata più empatia, sincerità e protezione". Riguardo la terza edizione dello show, in onda nelle ultime settimane sotto la guida di Marco Liorni, la cantante non si è risparmiata una frecciata rivolta proprio ai ‘coach’: "Ho visto la prima puntata e mi è parsa un po’ denigratoria. L’impressione è che la trasmissione serva per dare rilievo ai coach e non agli artisti in gara".

