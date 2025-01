Ora o mai più, le pagelle: Carone trionfa (9), Fogli e Pravo distratti e 'furbi' (4), Liorni perde un'occasione (4) Nella puntata del 18 gennaio Pierdavide Carone trionfa (e se lo merita), mentre Patty Pravo e Riccardo Fogli sono protagonisti di uno scivolone: le pagelle

La seconda puntata di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni su Rai Uno sabato 18 gennaio 2025, si apre con la prima manche che vede tutti i concorrenti esibirsi al fianco dei propri coach e si chiude con la seconda manche, dove i cantanti devono sfidarsi cantando insieme con uno dei tre ospiti in studio, ovvero Alexia, Fausto Leali e Paolo Vallesi, vincitore dell’ultima edizione di Ora o mai più. Al termine della diretta scopriamo che il vincitore della seconda puntata è Pierdavide Carone, in coppia con Gigliola Cinquetti, componente della giuria insieme a Alex Britti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore. I concorrenti sono Antonella Bucci, Carlotta (Carla Quadraccia), Pierdavide Carone, Loredana Errore, Anonimo Italiano, Pago, Valerio Scanu e Matteo Amantia. Ecco le pagelle della puntata di Ora o mai più del 18 gennaio 2025.

Ora o mai più, puntata 18 gennaio 2025: le pagelle

Pierdavide Carone trionfa, voto 9: è il vincitore della serata, un riconoscimento meritatissimo visto le performance a cui ha dato vita nel corso della puntata: la prima in duetto con la sua coach Gigliola Cinquetti, dove il cantante spicca sulla stessa Maestra per bravura e intonazione, riuscendo a rendere il brano Alle porte del sole moderno e malinconico allo stesso tempo senza snaturare sé stesso; e la seconda volta in sfida con Valerio Scanu nella performance al fianco di Fausto Leali, in cui Carone brilla più del suo sfidante, dimostrando di avere la stoffa giusta per arrivare lontano (chissà, forse Ora o mai più è davvero l’occasione buona per riuscirci). Insomma, finalmente Carone ottiene il meritato successo.

Raf corretto e consapevole del suo ruolo, voto 9: l’unica certezza a Ora o mai più è che a Raf non sfugge mai niente e questo è un bene per lo show e il pubblico che, come abbiamo compreso negli ultimi anni, desidera che tutto avvenga nella trasparenza più totale. Il giudice, infatti, prima scopre che Patty Pravo e Riccardo Fogli hanno cambiato il proprio voto per Pierdavide Carone durante le votazioni, rendendo subito noto l'"errore" al conduttore, e poi punge Donatella Rettore, la quale si è lamentata della propria performance con Carlotta perché "non si sentiva nelle cuffie". Ma Raf le ha ricordato: "Va bene, però siamo qui per i concorrenti". Una frase, quest’ultima, che dimostra quanto Raf abbia a cuore il suo compito nello show e sia consapevole del suo ruolo.

Loredana Errore in coppia con Masini, voto 8: diversamente dalla scorsa settimana, dove la concorrente non è riuscita a esprimere tutto il suo potenziale a causa delle scelte sbagliate del suo coach, questa sera la cantante commuove con la sua interpretazione di Ci vorrebbe il mare, un brano che già di per sé arriva alle corde più profonde del cuore, ma che Loredana ha reso ancora più toccante e intima con i suoi meravigliosi bassi, perfetti per dare il giusto spessore a un pezzo come questo. Bravo Masini che l’ha valorizzata!

Il duetto di Patty Pravo e Riccardo Fogli sulle note de La bambola, voto 8: chi avrebbe mai immaginato di vedere duettare i due ex fidanzati e proprio con questo brano? Noi certamente no, ma siamo contenti che tutto ciò sia accaduto. Ci siamo divertiti, abbiamo sorriso guardando la Pravo girare intorno a Fogli gesticolando mentre cantava le prime parole della canzone, e poi riso vedendo l’ex componente dei Pooh un po’ imbarazzato all’inizio, anche se poco dopo è entrato perfettamente nella parte, risultando pure convincente. Un’interpretazione che sicuramente non dimenticheremo e che involontariamente ci porta a ricordare il passato della coppia e soprattutto a pensare alla complicità che ancora adesso è presente tra i due.

Rita Pavone s’infiamma per un’opinione, voto 5: ormai non si può più criticare una performance che subito i coach si innervosiscono. È il caso della Pavone, che non ha apprezzato il commento negativo di Donatella Rettore sugli alti di Valerio Scanu, dicendo che durante l’esibizione si sentiva solo la voce dell’artista. La risposta? Un sonoro "Mettiti un Amplifon" che quasi zittisce la Rettore. Non tutte le persone riescono ad accettare le critiche, però rispondere a tono per un semplice parere su una performance ci sembra un po’ eccessivo. D’altronde i coach sono chiamati a giudicare i concorrenti, mica a risparmiare le critiche. La Pavone dà sempre voti alti (dall’8 in su), ma in questo caso reagisce male quando a Scanu ne danno uno basso (era un 7 eh) dimenticandosi che gli altri non sono tenuti a fare lo stesso. Ben venga chi ha qualcosa da segnalare, altrimenti la noia e soprattutto l’ignoranza regnerebbero sovrane, perché gli errori bisogna farli notare proprio per permettere ai concorrenti di capirli e migliorarsi.

Riccardo Fogli e Patty Pravo distratti e furbetti, voto 4: un conto è il duetto, un altro è il lavoro svolto quali giudici e, a nostro avviso, nel corso delle votazioni e di alcune performance, la coppia ha lasciato un po’ a desiderare. Durante le esibizioni, i due artisti si sono distratti parlando tra loro in più occasioni, un comportamento già verificatosi nella prima puntata, e poi alle votazioni hanno fatto i furbetti, dichiarando di aver dato un certo voto che poi abbiamo scoperto essere un altro. D’accordo, probabilmente non ricordavano del tutto il regolamento, ma forse dire subito "avevamo dato questo voto, ma ora abbiamo cambiato idea" sarebbe stato meglio, anche visto che la verità è uscita solo grazie all’intervento di Raf. Bastava essere sinceri sin da subito. Il nostro pensiero è che abbiano scelto di cambiare il voto perché influenzati da quelli degli altri giudici (tutti dall’8 in su), il che non gli farebbe onore se fosse vero. Ricordiamo che Patty Pravo e Riccardo Fogli hanno dato 9 a Pierdavide Carone, ma sul tablet avevano segnato un 7.

Marco Liorni non cavalca l’onda, voto 4: la scorsa settimana lo avevamo premiato, ma questa sera il conduttore sembrava travolto dagli eventi: oltre a qualche errore perdonabile – per esempio quando sbaglia ad annunciare una sfida -, il conduttore non prova nemmeno a cavalcare l’onda dello scivolone di Riccardo Fogli e Patty Pravo, chiudendo subito una dinamica che poteva regalare qualche scintilla in più e rendere lo show più coinvolgente per gli spettatori. Non che lo spettacolo in sé sia stato noioso, però aggiungere un po’ di pepe non avrebbe guastato, anche perché ogni volta che accade qualcosa di stuzzicante il conduttore mette subito un freno alla dinamica ed è un peccato: il mondo della TV è fatto anche di dibattiti, polemiche e siparietti, che ci sono ma si esauriscono in pochi minuti.

I duetti dei concorrenti con i coach, voto 3: l’idea dei duetti con i propri tutor non è brutta, anzi è interessante sentire come due voci si ‘incrociano’, però ci chiediamo ‘perché non dare l’opportunità ai concorrenti di esibirsi prima da soli e poi con i loro coach?’ Così facendo, per gli artisti in gara sarebbe più facile emergere ed essere apprezzati appieno: in coppia il rischio che alcune voci ne sovrastino altre è molto alto.

