Matteo Amantia, chi è e cosa fa oggi il cantante degli Sugarfree: da ‘Cleptomania’ a Ora o Mai Più Il vocalist della band prenderà parte alla terza edizione dello show condotto da Marco Liorni dopo il clamoroso successo di vent’anni fa: la carriera

Matteo Amantia ci riprova. A vent’anni dal clamoroso successo del singolo "Cleptomania", il cantante degli Sugarfree è pronto a rimettersi in gioco e a debuttare in tv. Amantia sarà infatti tra gli otto concorrenti della terza edizione di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni. Proprio come pensato dal format del programma ideato da Carlo Conti, il cantante andrà a caccia di riscatto e di una nuova chance dopo aver raggiunto le vette delle classifiche italiane in passato. Scopriamo tutta la sua storia.

Matteo Amantia, la carriera e gli Sugarfree: da ‘Cleptomania’ all’addio (e il ritorno)

Matteo Amantia Scudieri nasce il 4 febbraio del 1979 a Catania. A 13 anni inizia a suonare la chitarra e a 15 fonda la sua prima band. Dopo gli anni degli esordi e dei primi tour in giro per l’Italia con i Kataitna, nel 2001 Matteo cerca fortuna da solista con il progetto "Maya", si diploma in Tecnologia audio e apre il suo studio di registrazione. La vera svolta, tuttavia, arriverà nel 2003, quando Luca Galeano (chitarrista ed ex compagno nei Kitaitna) gli chiede di entrare a fare parte degli Sugarfree, di cui diventerà frontman. L’anno successivo la band firma un contratto con la Warner Music e scala le classifiche grazie al clamoroso successo di "Cleptomania", vera e propria hit che sarà ben cinque settimane al numero 1 dei singoli più venduti e per 22 settimane nella Top 5.

Sulla scia del successo di "Cleptomania" nel 2005 gli Sugarfree pubblicano il loro primo album, Clepto-manie (già disco d’oro in prevendita), e debuttano alla 42esima edizione del Festivalbar, condotto da Vanessa Incontrada e Fabio De Luigi e vinto da Nek. L’anno successivo Amantia e soci saranno a Sanremo, dove parteciperanno al Festival con il brano "Solo lei mi dà", eliminato in semifinale. Nel 2008 registrano il singolo "Scusa ma ti chiamo amore", scritto per l’omonimo film di Federico Moccia con Raoul Bova. L’anno seguente, tuttavia, Matteo Amantia lascia la band, in cui farà il suo ritorno da frontman solo nel 2014. Da allora la band ha pubblicato singoli come "Ti amo a Milano", "Le tue favole" e "Non basta stare insieme".

Ora o mai più: la nuova chance di Antonella Bucci

A quasi esattamente vent’anni dal successo di "Cleptomania", a partire dall’11 gennaio del 2025 Matteo Amantia Scudieri è nel cast di Ora o mai più, condotta per la prima volta da Marco Liorni dopo l’addio di Amadeus. Il cantante degli Sugarfree è tra gli otto concorrenti della terza edizione insieme ad Anonimo Italiano, Antonella Bucci, Carlotta, Loredana Errore, Pago, Pierdavide Carone e Valerio Scanu.

