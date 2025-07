Barack Obama e Larry David insieme per celebrare l'America: annunciata la serie che farà la storia Larry David, Jeff Schaffer e Barack Obama si uniscono per una miniserie su HBO che celebrerà in modo unico il 250° anniversario dell'America

Cosa ci fanno insieme Larry David, Jeff Schaffer e Barack Obama? L’insolito trio ha deciso di unire le forze per dare vita ad un nuovo progetto televisivo, in collaborazione con HBO. Il loro obiettivo è quello di raccontare la storia americana in modo totalmente inedito, puntando sulla comicità. Cercheranno di farlo attraverso una miniserie, al momento senza titolo, di genere sketch comedy, composta da sei episodi della durata di 30 minuti circa.

Un trio unico per celebrare la storia americana

Ma come si divideranno i compiti i tre protagonisti di questo ambizioso progetto? Larry David, che il pubblico conosce come attore e comico in spettacoli celebri come Seinfeld, Saturday Night Live e la più recente Curb Your Enthusiasm, sarà il protagonista della miniserie. Dunque, lavorerà sul set ma anche fuori da questo nel ruolo di produttore esecutivo. Ad affiancarlo, in questo secondo ruolo, sarà Jeff Schaffer, che farà anche da regista per la miniserie comica. Infine, l’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle avranno il compito di produttori esecutivi attraverso la loro Higher Ground Productions.

Se questi sono i ruoli che i protagonisti avranno nel progetto, va ora detto che questa miniserie nasce con la volontà di celebrare il 250° anniversario dell’America, raccontandone alcuni passi della sua storia in modo unico, mai visto prima. La breve sinossi della serie, che è in realtà più il suo concetto d’origine, recita: "Il presidente e la signora Obama hanno voluto onorare il 250° anniversario dell’America e celebrare la storia unica della nostra nazione in questa occasione speciale… Ma poi Larry David ha chiamato".

Le rivelazioni di Obama sull’incontro con Larry David

E a proposito di Larry David, Obama ha commentato con ironia e un tocco di sarcasmo l’approccio all’attore, poi diventata una collaborazione a tutti gli effetti. "Mi sono seduto al tavolo con alcuni dei leader più difficili del mondo e ho lottato con alcuni dei nostri problemi più intrattabili. Niente mi ha preparato a lavorare con Larry David", ha ammesso l’ex presidente americano, suggerendoci già quale sarà il tono della miniserie comica.

