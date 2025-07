Miriam Leone, vita stravolta da un nuovo amore: che succede Rivediamo insieme i segreti dietro la realizzazione di una pellicola di successo come L'amore a domicilio: dal grande cast alle location scelte e le parole del regista.

In TV torna L’amore a domicilio, con Miriam Leone che interpreta Anna, una ragazza bella e riservata che si trova agli arresti domiciliari e vive chiusa in casa. Un giorno Renato, il protagonista, la incontra per caso per strada e resta subito affascinato dalla sua situazione e dalla sua personalità. Deciso a conoscerla meglio, Renato comincia a frequentare Anna, trovando finalmente il coraggio di lasciarsi andare e aprirsi a un nuovo sentimento. Tra loro si sviluppa una storia intensa, ma le differenze di vita si faranno sentire, creando nuovi problemi.

L'amore a domicilio va in onda stasera stessa, su Rai 1, alle 21:30.

