Noos, Alberto Angela fa piangere con i bambini: "Gioia incommensurabile". E Cristoforetti accende sorrisi: "Faro dell'umanità" Nella puntata del 14 luglio, tante emozioni con Angela e l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, ma anche esperimenti con la Cacio e pepe: cosa è successo

La nuova puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, condotta da Alberto Angela e in onda in prima serata lunedì 14 luglio su Rai 1, vede protagonista l’astronauta Samantha Cristoforetti, ma non manca un approfondimento ipercalorico e soprattutto un momento dedicato alla cura dei bambini malati di Neuroblastoma. Ecco cosa è successo il 14 luglio nella puntata di Noos e le reazioni sui social, come sempre molto positive tra commozione e risate.

Noos, puntata 14 luglio 2025: cosa è successo

La nuova puntata di Noos comincia con una copertina dedicata al cibo, più precisamente al capire cosa sia veramente sicuro mangiare e cosa rischia di essere nocivo, e a parlarcene è il professore Dario Bressanini, chimico e docente universitario. Non solo, perché si affronta anche il tema del potere del cibo sulla memoria, mentre Elisabetta Bernardi ci fa comprendere perché il dolce è il nemico più temuto di ogni dieta. In questo segmento non manca un esperimento con la Cacio e pepe, molto commentato sui social, così come tutta la copertina del programma: "Io si che vorrei essere lì, ho un botto di domande sul nichel da fare. Allergia tremenda non posso mangiare nulla", "I miei grandi amori: Dario Bressanini e Alberto Angela", "Mi sembrano quelli di The Big Bang Theory", "No, la cacio e pepe si prepara a sentimento. I chimici tedeschi no", "Madò tutta ‘sta fatica per ‘na cacio e pepe?", "Mi state facendo venire una voglia matta di cacio e pepe alle 10 della seraaaa", "Cosa ho capito io: magnare la cacio e pepe previene l’Alzheimer", "La fisica della cacio e pepe! Una delizia per il palato, il cui equilibrio perfetto è stato addirittura oggetto di uno studio scientifico", "Alberto dai, passo a prenderti e andiamo a mangiare una cacio e pepe".

E ancora: "Mentre Alberto Angela parla dei contenuti più o meno cancerogeni del cibo processato, io mangio toast prosciutto e sottilette e bevo Coca Cola", "Sono a dieta, se vogliamo smetterla con piatti di pasta e simili, grazie", "Noos mi ha fatto capire che non solo sono disinteressata alla cucina ma pure alla scienza dietro la cucina", "Incredibile come dopo quella stranissima prima puntata si sia subito totalmente invertita la rotta e questa stagione di #noos stia diventando la migliore! Manca solo Barbero per essere al top ma sto cercando il pelo nell’uovo adesso". Dopo la pasta, l’immancabile dolce a cui nessuno, o quasi, riesce a rinunciare alla fine del pasto: "Io vivrei solo di dolci!! Toglietemi tutto ma non il dolcino! Se è il cervello che me lo chiede dovrei avere un cervello Cosi’ e invece…cosa è andato storto?", "È colpa del nostro cervello se non sappiamo resistere ai dolci!", "Comunque, per le prossime abbuffate, consideratemi tranquillamente come potenziale cavia, non c’è problema!", "Il famoso posto per il dolce che magicamente esce fuori pure se due minuti prima stavi per scoppiare".

A Noos una nuova cura (per i bambini) che sta sconfiggendo il Neuroblastoma

Gran parte della puntata è dedicata a una grande conquista della medicina che sta aumentando la speranza di vita di molti bambini: la terapia CAR-T, una nuova cura che sta sconfiggendo il Neuroblastoma, uno tra i più frequenti tumori infantili. Nel corso della serata non solo il professore Locatelli, che guida lo sviluppo in Italia della terapia ed è pioniere della ricerca sul Neuroblastoma, ne parla con Alberto Angela, ma conosciamo anche la storia di guarigione di Matteo, un bimbo curato con la terapia CAR-T. In questo caso, sui social media sono tutti in lacrime e i commenti di apprezzamento non si contano. Tra questi, ne citiamo alcuni commoventi: "Veramente. Mi fanno commuovere queste notizie… Sono contenta che tanti bimbi grazie alla ricerca sono riusciti a guarire da brutte malattie… E speriamo tanti altri…", "Quando due genitori guardano il loro piccolo guerriero, che dopo tante battaglie sorride di nuovo, i loro occhi brillano di un amore che non si può spiegare. È speranza che torna a vivere, è un cuore che batte più forte", "Servono altri 10 milioni di euro per assicurare a tutti i bimbi malati di Neuroblastoma la cura, ma i soldi non ci sono, per le armi invece si investono miliardi. Pura follia", "45585 doniamo … il sol sorriso di quel piccolo guarito è un premio ed una gioia incommensurabile".

Noos, Samantha Cristoforetti da Alberto Angela e si accende lo Spazio

Infine, Samantha Cristoforetti, nello studio immersivo di Noos, si confronta con Alberto Angela sulle tematiche che riguardano le prossime sfide dell’esplorazione spaziale. Insieme a questi ultimi, c’è anche l’astrofisica Edwige Pezzulli che ci porta in viaggio tra i corpi celesti. Ovviamente, i commenti sull’intervento dell’astronauta italiana, Astrosamantha, sono tutti positivi: "Ringraziamo Astrosamantha per essere tra noi", "La Cristoforetti faro dell’umanità: ha 7 cervelli, una preparazione e una cultura esagerate ed è comunque sempre carina, chiara e sorridente quando spiega le cose. Sinceramente l’adoro".

