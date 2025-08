Stasera in tv (4 agosto), Franco Califano e la sfida musicale con Ilary Blasi: di cosa si tratta Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 4 luglio 2025: la storia di Califano, lo show di Battiti Live e l'informazione di Filorosso.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 4 agosto 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro. Dalle serie TV ai grandi film, passando ai programmi classici dei primi canali.

Stasera in tv 4 agosto, cosa vedere: Battiti Live contro Califano

Lunedì 4 agosto si presenta con un prime time vario, che spicca subito per due proposte molto diverse ma attrattive: da una parte Califano, il film evento di Rai 1 sul noto cantante, dall’altra Cornetto Battiti Live, il grande spettacolo musicale dell’estate targato Canale 5. Califano è un film biografico dedicato a Franco Califano, interpretato da Leo Gassmann, che racconta le tappe più significative della sua carriera e della sua vita personale, con un focus particolare sugli anni Ottanta e su tutta la sua musica, grazie ad un cantante d’eccezione. Su Canale 5 si continua comunque con la musica, grazie a Cornetto Battiti Live, che chiude la sua edizione 2025 da Molfetta. Alla conduzione, Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis guidano una serata carica di ospiti e canzoni.

Passando al resto della programmazione, Rai 2 propone una nuova puntata di Elsbeth, il legal drama molto ironico, nato come spin-off di The Good Wife. Su Rai 3, l’attualità prende il centro della scena con Filorosso, il programma condotto da Manuela Moreno. Tra reportage, interviste e analisi dei fatti del giorno, si cerca di mettere a fuoco il presente con uno sguardo ampio e critico. Chi ha voglia di un film con una base storica può sintonizzarsi su Rete 4 per Gold Run – L’oro di Hitler, che racconta una vicenda realmente accaduta: il salvataggio di un enorme quantitativo di oro durante l’invasione tedesca della Norvegia nel 1940. Su Italia 1 invece spazio all’azione con Chicago P.D., che torna con nuovi episodi della dodicesima stagione.

Infine, per chi preferisce il cinema, ci sono altre proposte interessanti: su 20 va in onda Survivor, thriller ad alta tensione, su TwentySeven si torna alla commedia con Scuola di Polizia 6: La città è assediata, mentre su Cine 34 spazio alla commedia italiana con Selvaggi. Insomma, ce n’è per tutti i gusti: tra biopic, musica, attualità e molto altro.

