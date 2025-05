Serie tv Netflix, le novità di giugno 2025: arrivano il finale di Squid Game e le nuove puntate di Ginny & Georgia Un mese ricco di nuove uscite per la piattaforma di streaming, tanti grandi ritorni e nuovi prodotti in catalogo, da Ginny & Georgia al finale di Squid Game.

Giugno 2025 si presenta come un mese particolarmente ricco per gli amanti delle serie TV su Netflix. Tra attesi ritorni e nuove proposte, la piattaforma promette di tenere incollati allo schermo spettatori di ogni genere. Alcune novità arrivano da paesi diversi, altre sono il seguito di titoli già amati dal pubblico, ma tutte hanno in comune la celebre piattaforma della grande "N".

Tutte le serie in uscita a giugno su Netflix

Tra le prime a tornare, il 4 giugno, c’è la seconda stagione di Il codice del crimine, thriller brasiliano che ha saputo distinguersi per l’uso delle indagini genetiche in casi ispirati a eventi reali. Il giorno dopo, il 5 giugno, è invece il turno di tre rientri molto diversi tra loro: Ginny & Georgia con la sua terza stagione, che riprende dal colpo di scena con cui ci aveva lasciati, Tires, la comedy ambientata in un’officina che torna con il suo umorismo un po’ demenziale ma fresco, e Barracuda Queens, che ci riporta tra le protagoniste svedesi, ora più adulte, ma ancora coinvolte in faccende tutt’altro che legali.

Il 6 giugno arriva Ombre nell’acqua, una nuova produzione ispirata al romanzo di Jane Harper: atmosfera cupa, una morte misteriosa, e un ritorno in un paesino dove i segreti non restano mai davvero sepolti. Il 12 giugno, invece, ci aspetta FUBAR, con la seconda stagione che vede Arnold Schwarzenegger e Carrie-Anne Moss al centro di un mix di azione e commedia spionistica. Qui le dinamiche familiari si intrecciano con missioni esplosive, in perfetto stile action americano.

Il 19 giugno è la volta di The Waterfront, dramma familiare ambientato nel mondo della pesca commerciale, che diventa terreno fertile per un coinvolgimento sempre più profondo nel traffico di droga. Qui troviamo Topher Grace in un ruolo inedito, tra contraddizioni morali e crimini organizzati. Il 20 giugno arriva Olympo, serie spagnola ambientata in un centro sportivo d’élite, dove l’adrenalina della competizione si mescola a pressioni personali e ambizioni alle stelle.

A chiudere il mese in bellezza, il 27 giugno, ci penserà la terza stagione di Squid Game, che promette di essere un finale all’altezza delle aspettative. Con nuovi giochi, nuovi personaggi e tensioni sempre più alte, questa stagione concluderà una delle serie più iconiche degli ultimi anni. Un giugno che, insomma, non lascia spazio alla noia.

