Netflix, i migliori film in uscita a febbraio 2025: risate con Amy Schumer e il trionfo di San Valentino Tante pellicole uniche e imperdibili faranno il loro ingresso questo mese su Netflix, che ti piacciano le commedie divertenti o i drammi commoventi, ecco cosa non farti scappare

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

A febbraio 2025, Netflix arricchisce il suo catalogo con una selezione di film imperdibili, spaziando dalla commedia al fantasy, fino al thriller. Un mix di emozioni e generi diversi che saprà accontentare tutti gli spettatori.

I migliori film Netflix di febbraio 2025: tornano Amy Schumer e The Witcher

Tra le uscite più attese c’è Kinda Pregnant, una commedia brillante con la grande attrice e comica Amy Schumer, che racconta la storia di una donna che, per evitare il licenziamento, si finge incinta. Quella che inizialmente sembra una trovata geniale si trasforma presto in una valanga di situazioni impreviste ed esilaranti, portandola a confrontarsi con le aspettative della società e con la propria idea di maternità. Per gli appassionati di fantasy, l’11 febbraio arriva The Witcher: Le Sirene degli Abissi, un’avventura animata che espande l’universo di The Witcher. Questa volta, Geralt di Rivia dovrà affrontare una minaccia proveniente dalle profondità marine, indagando su una serie di strani avvenimenti lungo le coste. Dal 12 febbraio, invece, sarà disponibile Luna di Miele con Mamma, una commedia francese che racconta la storia di una giovane sposa abbandonata all’altare. Decisa a non buttare via il viaggio già prenotato, parte per la luna di miele con la madre, dando il via a un’avventura fatta di scontri e risate. Un’altra proposta interessante è Dolce Villa, una storia romantica ambientata in Italia che vede protagonista un uomo d’affari deciso a impedire alla figlia di ristrutturare una vecchia villa. Tuttavia, il soggiorno in Italia lo porterà a riscoprire le sue passioni e, forse, a trovare un nuovo amore. A San Valentino, il 14 febbraio, arriva Love Forever, una commedia romantica che racconta le vicissitudini di una coppia che, dopo anni di convivenza, decide finalmente di sposarsi. Quello che dovrebbe essere il coronamento di un sogno d’amore si trasforma però in un percorso fatto di sfide inaspettate. A chiudere il mese, il 28 febbraio, ci pensa Squad 36, un thriller poliziesco francese che segue un’unità speciale della polizia parigina alle prese con una serie di crimini complessi. Con un ritmo serrato e un’ambientazione realistica.

Con queste nuove uscite, Netflix offre una selezione variegata che saprà intrattenere ed emozionare. Ecco tutti i film in programma su Netflix per il prossimo mese consigliati da Libero Magazine.



