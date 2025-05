NCIS, Tony e Ziva ancora insieme nello spin-off: i fan tornano a sperare Paramount+ ha rilasciato il primo, attesissimo, trailer di NCIS: Tony & Ziva, ultimo spin-off della serie, e tutti sperano già in una reunion della coppia

Ci siamo, finalmente! Di recente, è stato rilasciato il primo trailer di NCIS: Tony & Ziva, l’ultimo spin-off della celebre serie televisiva NCIS – Unità Anticrimine. Il progetto è composto da ben dieci episodi e avrà come protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo.

NCIS: Tony & Ziva, trailer e data di uscita della serie

Paramount+ ha pubblicato il trailer di NCIS: Tony & Ziva, lo spin-off dell’acclamato franchise , che vede nel ruolo di protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo. La serie, è costituita da dieci episodi e arriverà sulla suddetta piattaforma streaming in autunno. La clip mostra che Tony e Ziva non stanno più insieme, ma la loro relazione è ancora complessa, come si intuisce da una scena in cui Ziva parla con un terapista. Quando la figlia Tali si trova in pericolo, i due tornano a collaborare, sia come partner professionali che personali. Insieme partono per una missione attraverso l’Europa, affrontando minacce e i sentimenti che li legano, il tutto condito da momenti leggeri e dinamiche divertenti tra i protagonisti.

Trama, regia e cast di NCIS: Tony & Ziva

La nuova serie spin-off di NCIS, Tony & Ziva, segue i due ex agenti mentre crescono la figlia Tali a Parigi. Quando l’azienda di sicurezza di Tony viene attaccata, la famiglia è costretta alla fuga per scoprire chi li sta inseguendo. Nel corso della vicenda, Tony e Ziva dovranno anche ricostruire la fiducia reciproca, nella speranza di un lieto fine. Lo showrunner e produttore esecutivo John McNamara ha descritto lo show come una storia serializzata di dieci episodi ricca di intrighi, azione, romanticismo e spionaggio, ambientata in Europa, che approfondisce il complesso rapporto tra i due protagonisti e la loro esperienza come genitori, il tutto amplificato dalla costante minaccia che li circonda. Il cast, include anche i seguenti attori: Amita Suman, Maximilian Osinski, Julian Ovenden, Nassima Benchicou, Lara Rossi, Isla Gie, Terence Maynard, James D’Arcy.

