“Natalia Paragoni è incinta, non ci sono dubbi”, l’indiscrezione sul secondo figlio con Zelletta L'ex corteggiatrice ha postato su Instagram una serie di scatti dalle vacanze. E stando a due esperti di gossip, l'accenno di pancia potrebbe nascondere un segreto.

Fonte: Mediaset Infinity

Natalia Paragoni, compagna di Andrea Zelletta, potrebbe essere da tempo in dolce attesa. A dimostrarlo sarebbe una foto (anzi, più di una) pubblicata di recente dall’influencer su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne appare in costume, durante le vacanze in un luogo esotico con il suo Andrea. E a ben guardare potrebbe avere qualcosa di sospetto, vale a dire un accenno di pancino che ai fan non è certo sfuggito. Per non parlare del parere di alcuni noti esperti di gossip. Che giurano, online, di avere certezze sulla gravidanza della Paragoni. Scopriamo qui sotto tutti i particolari.

Natalia Paragoni, lo scatto sospetto insieme ad Andrea Zelletta

Appaiono insieme, con la figlia in braccio, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. L’acqua, fino alle ginocchia, è di un colore paradisiaco. E i due innamorati sorridono verso l’obiettivo. Ma quello che più ha stupito i fan, in questo quadretto, è un altro dettaglio clamoroso. Lo si vede anche andando a scorrere le altre foto della Paragoni su Instagram. Un carosello di scatti in costume che (secondo alcuni) confermerebbe voci su una possibile gravidanza. Dato l’accenno di pancetta sul giro-vita della Paragoni.

Insomma, Natalia sarebbe in dolce attesa per la seconda volta. Dopo Ginevra, avuta sempre da Zelletta, l’influencer potrebbe quindi avere un’altra gioia immensa. O almeno, questo è quanto trapela dal profilo dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, che di recente ha pubblicato una storia in cui riportava un messaggio ricevuto da una fonte anonima: "Ale, la Paragoni è incinta. Conosco la famiglia, oscura nome".

Le indiscrezioni di due esperti su Natalia Paragoni

Dunque, un conoscente della coppia avrebbe dato conferma del rumor. E lo stesso Rosica si è poi affrettato ad aggiungere con sicurezza: "Non ci sono dubbi, comunque bellissimi. Sono felice per loro, lo aspettiamo con ansia". Come se non bastasse, anche una seconda esperta social, Deianira Marzano, ha dedicato una storia Instagram allo scoop. Pure a lei qualcuno ha segnalato la cosa – "Deia, ma è incinta Nati". E anche Deianira, al pari del collega Rosica, si è detta d’accordo: "Così pare, ma già da un po’". Insomma i dubbi a riguardo sono davvero pochi.

Ora la coppia Paragoni-Zelletta, nata a Uomini e Donne nel 2018-2019 (lui tronista, lei corteggiatrice), potrebbe essere pronta ad allargare ancora la famiglia. Serve solo l’ultima conferma dai diretti interessati. Poi i social sapranno come ricompensare – con fiumi di auguri, senza dubbio – i due giovani innamorati. Attendiamo novità nelle prossime ore.

