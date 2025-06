3 serie tv da vedere su Netflix se la serie Squid Game ti ha scosso nel profondo Il drama coreano scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk sta per concludersi, quindi ecco tre serie da vedere su Netflix se vi è piaciuto Squid Game

CONDIVIDI

Il drama coreano Squid Game, serie originale Netflix, sta per arrivare alla sua conclusione con la stagione 3, attesa per il 27 giugno. Lo scontro finale tra Gi-hun (Lee Jung-jae) e il malvagio Front Man (Lee Byung-hun) è alle porte. Come si concluderà? Non sappiamo ancora darvi una risposta, ma in compenso possiamo consigliarvi tre serie tv da vedere in streaming su Netflix se vi è piaciuto Squid Game. Una sorta di palliativo per tamponare l’inevitabile vuoto lasciato dai temibili e mortali giochi.

Tre serie tv in streaming se ti è piaciuto Squid Game

Alice in Borderland

Serie tv giapponese, è basata sul manga omonimo scritto e disegnato da Haro Asō. Arisu è un ex studente universitario disoccupato, svogliato e amante dei videogame. Dopo una lite col padre scappa e si ritrova a Shinjuku assieme ai suoi due migliori amici, Chōta e Karube. Nascostisi in un bagno pubblico per scappare alla polizia, una volta usciti i 3 scoprono di essere finiti in un mondo alternativo. Se vogliono sopravvivere, dovranno vincere in alcuni speciali giochi in cui la posta in palio è letteralmente la loro vita. La serie è attualmente conclusa dopo due stagioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

The 8 Show

Tratto dai webtoon Money Game e Pie Game, questo drama coreano racconta di un gruppo di 8 individui che accettano di partecipare a un gioco. Rinchiusi in un palazzo di 8 piani con una stanza per piano, dovranno sopravvivere al suo interno il più a lungo possibile, in modo da incrementare il montepremi finale. Dentro le proprie stanze potranno comprare di tutto, ma ciò intaccherà inevitabilmente il loro premio. L’iniziale volontà di collaborare dei partecipanti scompare quando scoprono che chi risiede nei piani più in alto incassa cifre sensibilmente maggiori. La serie è conclusa dopo una stagione.

Re:Mind

Serie tv peculiare, in cui il cast è interamente composto dal gruppo di idol giapponesi Hinatazaka46. Undici ragazze si risvegliano in una sala da pranzo in stile vittoriano e scoprono di avere i piedi incatenati al tavolo. La loro situazione potrebbe essere legata alla scomparsa di una loro compagna di classe di nome Miho. Mentre cercano di capire cosa stia succedendo, cominciando a sospettare l’una dell’altra, dal tavolo iniziano a sparire una dopo l’altra. La serie è conclusa dopo una stagione.

Potrebbe interessarti anche