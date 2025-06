Jake Paul sfida l'ex campione Chavez Jr ma su Netflix spopola ancora il discusso match con Mike Tyson L’incontro dei record tra Tyson e Paul, in streaming su Netflix, torna sotto i riflettori mentre lo youtuber si prepara a sfidare Julio Cesar Chavez Jr.

Senza dubbio, è stato uno degli eventi più seguiti in assoluto, lo scorso anno, ma c’è un motivo se si continua a parlarne. L’incontro di pugilato tra Jake Paul e Mike Tyson tenutosi il 15 novembre 2024 all’AT&T Stadium di Arlington, Texas, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della boxe e dello spettacolo. Questo evento, trasmesso in diretta mondiale su Netflix, ha catturato l’attenzione di circa 65 milioni di persone, e ciò ha significato un record per una trasmissione sportiva sulla piattaforma. Insomma, nonostante alcune critiche ricevute per diversi motivi (che vi spiegheremo nel prossimo paragrafo), questo match si può dire che ha fatto la storia. Intanto, Jake Paul si sta preparando per una nuova sfida, con un altro sfidante. Ma l’incontro epico lo trovate ancora disponibile in streaming sulla piattaforma. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Jake Paul vs. Mike Tyson, l’incontro dei record in streaming su Netflix

Il 15 novembre 2024, Jake Paul e Mike Tyson si sono affrontati all’AT&T Stadium, in un incontro seguito da milioni di spettatori su Netflix. Nonostante la differenza d’età, Tyson ha mostrato agilità nei primi round, ma ha perso resistenza durante i 16 minuti di combattimento (otto round da due minuti ciascuno). Paul ha adottato una strategia precisa e rispettosa, evitando colpi troppo duri. La vittoria è stata assegnata a Paul per decisione unanime (ai punti, con punteggi di 80-72, 79-73 e 79-73), segnando un passo importante nella sua carriera. Tyson ha ammesso sorpresa per la rapidità della partita, ma ha negato di sentirsi particolarmente affaticato.

Perché l’incontro tra Paul e Tyson ha ricevuto delle critiche

Nonostante il grande successo, molti telespettatori hanno criticato il match per la sua natura, definita più spettacolare che sportiva. Entrambi i lottatori, però, hanno escluso che l’incontro fosse messo in scena, confermandone la genuinità. Sul piano economico, Paul ha guadagnato circa 30 milioni di dollari, investendo anche in un ranch in Georgia, mentre Tyson ha ottenuto quasi 20 milioni e ha dichiarato di non voler proseguire l’attività agonistica. Altre critiche sono state rivolte alla diretta Netflix, che ha avuto spesso problemi tecnici.

In sintesi, il match è stato più un fenomeno di intrattenimento mediatico che una classica sfida pugilistica, confermando la crescita di Jake Paul nella boxe "social" e il simbolico ritiro di Tyson. Questo match indimenticabile lo trovate ancora in streaming su Netflix. Inoltre, la piattaforma ha sviluppato un ‘debole’ per il pugilato e il 13 settembre trasmetterà un match interessante, uno dei più attesi di quest’anno: il mondiale unificato dei supermedi fra Saul "Canelo" Alvarez e Terence Crawford.

Dopo Tyson, Paul sfida Julio Cesar Chavez Jr.

Jake Paul, dopo aver sfidato Mike Tyson, il 28 giugno affronterà Julio Cesar Chavez Jr., ex campione mondiale e figlio di una leggenda del pugilato messicano. Chavez Jr., più giovane ma fuori dal suo momento migliore, resta un avversario importante. Il match arriva dopo il rifiuto di "Canelo" Álvarez, che ha scelto un ricco contratto invece di combattere con Paul, il quale continua a far crescere la sua carriera nel pugilato trasformando ogni incontro in un grande evento mediatico.

