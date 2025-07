Naruto Shippuden Streaming: dove guardarlo in Italiano, gratis e in modo Legale (Guida 2025) Il ninja Naruto Uzumaki, dopo anni di allenamento, torna al Villaggio della Foglia per affrontare minacce sempre più pericolose.

Naruto Shippuden non è semplicemente un anime, ma un vero e proprio fenomeno culturale. La serie, sequel diretto di Naruto, segue il percorso di crescita di Naruto Uzumaki, un giovane ninja che, dopo anni di allenamento, torna al Villaggio della Foglia per affrontare minacce sempre più pericolose. Il successo di Naruto Shippuden è legato alla sua capacità di mescolare momenti di intensa azione a profonde riflessioni sui valori dell’amicizia, del sacrificio e del perdono. I personaggi evolvono in modo realistico e le loro storie personali creano un legame emotivo fortissimo con gli spettatori. Non è un caso che, ancora oggi, Naruto Shippuden streaming sia una delle ricerche più frequenti su Google, con migliaia di fan alla ricerca di modi sicuri e legali per guardare o rivedere l’intera serie, possibilmente doppiata in italiano.

Dove vedere Naruto Shippuden in streaming in Italiano (Aggiornato 2025)

Guardare Naruto Shippuden in italiano è la scelta preferita da molti fan che vogliono godersi la serie senza doversi concentrare sui sottotitoli. Tuttavia, non tutte le piattaforme offrono l’intera serie doppiata. Ecco di seguito una serie di piattaforme ufficiali disponibili in Italia nel 2025.

Crunchyroll: il punto di riferimento per gli appassionati di serie e film d’animazione

Crunchyroll è la piattaforma più completa per lo streaming di anime. Naruto Shippuden è disponibile con moltissimi episodi in lingua originale sottotitolata, e un numero crescente di stagioni doppiate in italiano. Esistono due modo per poter fruire del servizio: gratuito o a pagamento. La prima modalità consente di guardare gli episodi con pubblicità (a volte solo in lingua originale), l’abbonamento premium offre invece accesso illimitato, senza interruzioni e in qualità HD.

Netflix: una scelta per chi cerca principalmente il doppiaggio Italiano

Netflix continua a proporre Naruto Shippuden nel suo catalogo italiano, anche se non sempre l’intera serie è disponibile. Alcune stagioni doppiate in italiano vengono ruotate periodicamente, quindi conviene controllare regolarmente.

Amazon Prime Video: acquisto e noleggio degli episodi

Su Amazon Prime Video è possibile acquistare o noleggiare intere stagioni o singoli episodi. Molti di questi sono doppiati in italiano, ma la disponibilità varia e non copre sempre l’intera serie.

Anime Generation su Mediaset Infinity

Anime Generation è una delle novità più interessanti per il pubblico italiano. Mediaset ha iniziato a investire molto negli anime e sta ampliando il catalogo doppiato. Anche se la serie completa non è ancora presente, è probabile che nei prossimi mesi vengano aggiunti ulteriori episodi.

Naruto Shippuden in Italiano: tutti gli episodi sono doppiati?

Molti fan si chiedono se l’intera serie sia disponibile doppiata in italiano. La risposta è no. Il doppiaggio italiano si è interrotto prima della conclusione della serie e non copre tutti i 500 episodi.

Le prime stagioni sono facilmente reperibili doppiate, mentre gli archi narrativi finali sono disponibili solo in lingua originale. Questo, tuttavia, non rappresenta necessariamente un limite: la scelta tra doppiaggio italiano e sottotitoli è spesso motivo di discussione tra i fan. Il doppiaggio italiano, soprattutto nelle prime stagioni, è considerato di ottima qualità e ha contribuito al successo della serie nel nostro Paese. Tuttavia, la versione originale giapponese mantiene sfumature emotive e interpretazioni vocali che il doppiaggio non sempre riesce a trasmettere.

Quanti episodi ha Naruto Shippuden e qual è l’ordine giusto di visione

Naruto Shippuden è composto da 500 episodi, suddivisi in archi narrativi che seguono fedelmente il manga di Masashi Kishimoto, ma include anche numerosi filler. Si tratta di puntate create appositamente per la serie animata e non presenti nel manga. Servono a dilatare la trama per permettere all’autore di avanzare con la pubblicazione del fumetto. Alcuni filler sono interessanti perché approfondiscono la storia di personaggi secondari, ma molti possono essere tranquillamente saltati senza perdere il filo della trama principale.Per chi desidera vivere l’esperienza in modo fedele alla storia originale, è consigliabile seguire un ordine di visione che escluda gli episodi filler.

Vale la pena guardare Naruto Shippuden nel 2025? Quanto tempo ci vuole per vedere tutta la serie animata?

Assolutamente sì. Nonostante siano passati anni dalla sua conclusione, Naruto Shippuden resta uno dei migliori anime mai realizzati. Guardarlo oggi significa scoprire un classico intramontabile e comprendere appieno gli eventi di Boruto: Naruto Next Generations, il sequel che continua la storia con la nuova generazione di ninja.

Guardare Naruto Shippuden per intero richiede tempo e dedizione, ma la durata varia molto a seconda che si scelga di seguire tutti gli episodi, compresi i filler, oppure solo quelli canonici. La serie conta in totale 500 episodi e ogni episodio dura mediamente 23 minuti, considerando anche l’apertura e la chiusura. Questo significa che, vedendo ogni singolo episodio, il tempo complessivo necessario supera le 190 ore, pari a circa otto giorni di visione continuativa senza pause. Naturalmente, nessuno guarda un anime in modo così serrato, quindi in termini realistici, guardando tre episodi al giorno, servono all’incirca cinque o sei mesi per completarlo.

Chi decide di concentrarsi solo sulla trama principale può ridurre sensibilmente i tempi. Gli episodi canonici sono circa 300 e questo abbassa il totale a poco meno di 115 ore complessive, equivalenti a circa cinque giorni di visione continuativa. Con un ritmo più umano, sempre sui tre episodi al giorno, il tempo per concludere l’intera storia scende a circa tre o quattro mesi.

In breve, ecco il modo migliore per guardare Naruto Shippuden in Streaming

Il modo migliore per guardare Naruto Shippuden è affidarsi alle piattaforme ufficiali, che garantiscono qualità e sicurezza. Crunchyroll, Netflix e Amazon Prime Video restano le scelte più valide, mentre Anime Generation rappresenta una promessa per il futuro.

