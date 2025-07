Lady Oscar, il personaggio della serie anime rivive su Netflix: perché è simbolo di libertà ed emancipazione In occasione dell'anniversario della presa della Bastiglia e dell'anniversario della morte di Lady Oscar, eco dove vedere gli episodi in streaming

Il 14 luglio per la Francia è una giornata storica. Coincide con l’anniversario della Presa della Bastiglia nel 1789, giorno in cui idealmente ebbe inizio la rivoluzione francese. Ma è anche il giorno in cui, nel manga e nel rispettivo adattamento animato, moriva Lady Oscar, eroina bionda che ha scritto pagine della storia dei cartoni anni 80 e simbolo di libertà ed emancipazione. Sui social moltissimi ricordano l’eroica caduta di Oscar François de Jarjayes, per tutti Lady Oscar, morta appunto durante il giorno in cui cominciarono i moti che sconvolsero tutta l’Europa. Una donna, ma cresciuta come un uomo da un padre che voleva un erede maschio, divenuta capo delle guardie reali di Francia alla corte di Maria Antonietta e Luigi XVI. In occasione di questa data storica, ecco dove recuperare in streaming Lady Oscar ma anche il nuovo film animato prodotto da Netflix.

Lady Oscar: bellissima, coraggiosa, leale… e innamorata ma non ricambiata

Alla corte del Re di Francia tutti si sono, volenti o nolenti, innamorati di Lady Oscar. Coraggiosa, altera, reale: in un solo corpo riuniva tutti lati migliori dell’essere uomo e dell’essere donna. E inevitabilmente attirava l’attenzione di tutti ma, ovviamente, era innamorata dell’unica persona che non la ricambiava. Il cartone animato, davvero ben scritto e sceneggiato, raccontava la Rivoluzione francese con sorprendente precisione, con tanto di morti reali, scandali di corte e intrighi politici. La forza di Lady Oscar era il suo crudo realismo, in mezzo a tanti altri cartoni degli anni 80 (Creamy, Lamù, Candy Candy) edulcorati e meno impattanti. Chi oggi ha tra i 40 e i 50 anni non può evitare di commuoversi alla scena della morte dell’eroina, come quella del suo amato André. Innamorati tragici che solo nell’altra vita coronano il loro amore.

Ed è anche qui che risiede la forza di Lady Oscar, uno dei pochissimi cartoni in cui la protagonista muore. E muore senza troppi giri di parole, ammazzata brutalmente dalle stesse guardie di cui per anni è stata comandante. Una morte resa ancora più dolorosa dal fatto che è stata commissionata dal suo stesso padre, che sin da bambina l’aveva obbligata a nascondere la propria femminilità. Lady Oscar era vera e libera, ma solo nella morte ha potuto affermare definitivamente la propria libertà.

Dove recuperare Lady Oscar in streaming

Purtroppo l’unico modo per vedere Lady Oscar in streaming è quello di dotarsi di un abbonamento premium a 5 euro al mese al servizio Anime Generation di Prime Video. È tuttavia disponibile su Netflix Le Rose di Versailles – Lady Oscar, Lungometraggio del 2025 che si ispira solo vagamente al manga originale di Riyoko Ikeda. Un adattamento abbastanza fedele nella storia e nell’aspetto, ma non nello spirito e nel cuore.

