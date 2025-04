Nanni Moretti operato d'urgenza per un infarto: "Condizioni sarebbero serie" Il regista romano, 71 anni, è stato vittima di un arresto cardiaco. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma.

Ore d’ansia per Nanni Moretti. Il regista romano, 71 anni, è stato vittima di un infarto. Secondo quanto riportato dal sito web del Correre, Moretti ha accusato un malore nel corso della giornata di oggi – mercoledì 2 aprile 2025 – ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizione "sarebbero serie e la prognosi rimane riservata", si legge sul quotidiano.

Nanni Moretti colpito da infarto e operato d’urgenza

Al momento Nanni Moretti è in terapia intensiva cardiologica dopo l’intervento d’urgenza a cui è stato sottoposto dai medici per salvagli la vita. In seguito all’operazione è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Per il regista de La stanza del figlio si tratta del secondo infarto in meno di un anno. Già lo scorso ottobre, infatti, aveva subito un attacco cardiaco alla vigilia della presentazione del suo film ‘Vittoria". Successivamente, Moretti aveva preso parte alla proiezione del film a Roma, al cinema Nuovo Sacher dimostrando la sua voglia di tornare alla normalità nonostante il grave problema di salute.

Prima ancora, il regista è stato colpita da un tumore in due occasioni. Nel 1993 era guarito da un linfoma di Hodgkin; nel 2017 ha svelato di essersi sottoposto a diverse radioterapie per curarsi da un nuovo tumore.

