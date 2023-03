Morto il padre del comico Pio D’Antini: il commovente saluto social "Ti amo vita mia… fai buon viaggio e indicami sempre la retta via”, così si conclude il tenero messaggio di Pio al padre, scomparso dopo una lunga malattia

Fonte: Mediaset Infinity

Grave lutto per il comico e attore Pio D’Antini, che a breve dovrebbe tornare in tv insieme allo storico compagno di battute per la seconda stagione del loro show. Poche ore fa l’attore ha infatti reso noto tramite i suoi canali social di aver perso il padre, l’uomo era malato da tempo, ma questo non cancella il dolore nel cuore del comico, che affida ai social un tenero saluto.

La commovente lettera

Corredata da una foto che ritrae Pio in compagnia del compianto padre e del fratello, il comico scrive alcune righe per ricordare l’uomo che l’ha cresciuto: "Ciao Papà. Ciao Amore mio… hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente. In questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie. Grazie perché mi hai messo al mondo, grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza. Grazie perché mi hai insegnato la lealtà. Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi. Dicono che io sia quello che ti somiglia di più… ne vado fiero Pa’!". Continuando i saluti prosegue poi con una sorta di dedica: "Ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla al meglio" come piaceva a te… Ed è lì che ti ritroverò. Ti amo vita mia… così mi hai detto mettendoti a nudo il giorno di Natale… Ti amo vita mia… fai buon viaggio e indicami sempre la retta via". Pio e Medeo sono appena andati in onda in esclusiva su Verissimo, ma nessuno dei due ha fatto parola dell’accaduto. Questo perché probabilmente la puntata è stata registrata prima del tragico evento. Infatti è consuetudine per lo show effettuare le riprese anche un giorno prima della messa in onda.

Il supporto degli altri Vip

Diversi volti dello spettacolo hanno espresso via social il proprio supporto al comico, tra questi troviamo: , Andrea Delogu, Sergio Friscia, Nina Zilli, Max Brigante, Mara Venier, Elisabetta Canalis, Kledi, Maria Grazia Cucinotta, Fabio Cannavaro, Filippo Magnini e Jimmy Ghione Clementino e Ciro Ferrara. Molti altri si stanno unendo ora dopo ora per esprimere il loro rammarico.

