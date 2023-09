Morto Billy Miller, attore di Febbre d'amore e General Hospital: aveva 43 anni Stando alle voci confermate dalla manager, l'attore stava lottando contro una sindrome maniaco depressiva quando è morto. Mistero però sulle cause della morte

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Il mondo dello spettacolo, soprattutto quello americano, oggi è in lutto. Si sta diffondendo infatti in queste ore la notizia della morte dell’attore Billy Miller, a soli 43 anni mentre si trovava ad Austin, in Texas. L’uomo era fra gli interpreti più amati e ben voluti di diverse tra le soap opera più celebri oltreoceano. Vige ancora il mistero sulle ragioni che hanno portato alla morte dell’attore, soprattutto considerando la sua così giovane età. Le voci che hanno seguito la sua scomparsa riportano che l’uomo stesse "Lottando contro una sindrome maniaco depressiva quando è morto". Questo è quanto sarebbe stato ammesso la sua manager, che avrebbe confermato la notizia a Variety.

La fama

L’attore aveva sfondato nel mercato televisivo degli Stati Uniti dopo il ruolo del playboy miliardario Billy Abbott in The Young and the Restless. Dopo un’ottima interpretazione del suo personaggio come attore ricorrente, Miller è stato promosso ad attore regolare nel cast, e questo negli anni ha permesso all’artista di vincere ben tre Daytime Emmy per il suo lavoro nello show, attribuiti appunto a tutte le serie che vanno in onda prima del prime time serale. Dopo un percorso fatto di traguardi, aveva deciso di lasciare nel 2014 la serie che lo aveva reso famoso, per perseguire altre opportunità prima di tornare alle soap con progetti come General Hospital, altro suo grande successo. Oltre al suo lavoro nelle soap, negli anni Miller si è distinto anche per altre apparizioni di rilievo in serie importanti come CSI, CSI: New York, Suits, Ray Donovan, Justified, Castle, Ringer e Truth Be Told. Oltre a lavorare come attore, Billy possedeva anche diversi bar e ristoranti a Los Angeles.

La morte e i saluti

Lascia la madre Patricia e la sorella Megan. "Lascia dietro di sé anche moltissimi amici e colleghi a cui mancheranno la sua calda personalità, il suo spirito generoso e la sua genuina gentilezza" ha scritto la sua manager, chiedendo che vengano fatte donazioni in suo onore al Texas Scottish Rite Hospital for Children. Tanti sono stai i messaggi di affetto giunti dai colleghi che negli anni hanno avuto il piacere di lavorare con lui, come quello di Eileen Davidson, che ha recitato al suo fianco in Febbre d’amore, e che ha condiviso una foto che li ritrae ai Daytime Emmy scrivendo: "Il suo fascino contagioso e il suo calore hanno lasciato ricordi indelebili in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di averlo nella nostra vita. Mi mancherà quel sorriso. Ti voglio bene Billy". Tanto amore anche dal collega di Restless Michael Muhney, che scrive sui social: "Illuminavi ogni stanza con il tuo sorriso. La tua tranquilla intensità sullo schermo era seconda solo alla tua gentilezza e alla tua genuina cura nel privato. Eri più grande, più coraggioso e più audace di questa vita. Eri una leggenda. Non c’è un continuo per questo cliffhanger finale. Tutte le cose meravigliose che hai fatto nella tua vita ti hanno portato in quel posto meraviglioso nel cielo".

