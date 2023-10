Addio a Suzanne Somers: la star di Tre cuori in affitto è morta a 76 anni L’attrice californiana era malata di cancro da tanto tempo e si è spenta il giorno della vigilia del suo 77esimo compleanno: la carriera e i successi

Addio a Suzanne Somers. La star di Tre cuori in affitto si è spenta nella notte del 15 ottobre 2023 a Palm Springs, in California. Da tempo malata di cancro, un tumore al seno con cui conviveva e combatteva da 23 anni, l’attrice statunitense classe 1946 è morta a 76 anni, nel giorno della viglia del suo 77esimo compleanno. Salita alla ribalta con la sitcom di successo tra gli anni Settanta e Ottanta Tre cuori in affitto e poi con Una buonda per papà nei Novanta, Suzanne Sommers da 20 anni ha la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Addio a Suzanne Somers: il comunicato

"Suzanne Somers è morta, in pace, a casa, nelle prime ore del mattino del 15 ottobre. È sopravvissuta a una forma aggressiva di cancro al seno per oltre 23 anni. Suzanne era circondata dall’amorevole marito, Alan (Hamel), suo figlio, Bruce, e i parenti stretti" ha scritto in un comunicato il suo storico manager R. Couri Hay, aggiungendo: "La famiglia si era riunita per festeggiare il suo 77esimo compleanno il 16 ottobre. Celebreranno invece una vita straordinaria, e vogliono ringraziare i milioni di fan e follower che l’hanno tanto amata"

La carriera

Nata a San Bruno, in California, il 16 ottobre 1946, dopo un’infanzia e un’adolescenza molto difficili segnate dalle violenze del padre alcolista Suzanne Somers riesce a diplomarsi e a distinguersi per le sue doti artistiche nel musical. I suoni anni al college, però, vengono bruscamente interrotti con l’espulsione, dal momento che la ragazza rimane incinta a 19 anni di Bruce Somers, che sposerà pochi giorni dopo.

Dopo il divorzio del 1968 inizia con i primi ruoli la carriera di Suzanne, che nei primi anni Settanta appare nel film Bullitt di Steve McQueen, in American Graffiti di George Lucas e in Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan di Clint Eastwood. Il successo, però, arriva con le serie: prima è in Agenzia Rockford, Magnum Force e L’uomo da sei milioni di dollari, poi, nel 1977, inizia la sua avventura nella sitcom Tre cuori in affitto. Assunta il giorno prima delle riprese del terzo e ultimo episodio pilota, Suzanne Somers si consacrerà al grande pubblico nel ruolo di Chrissy Snow, una delle due single protagoniste che si ritrovano a convivere con Jack, incarnando tutti gli stereotipi del tempo sulla "ragazza bionda" e la segretaria d’ufficio.

Dopo la serie targata ABC Suzanne diventerà un’icona sexy degli anni Ottanta, posando anche per Playboy e lavorando come presentatrice a Las Vegas. Negli anni Novanta tornerà alle serie, soprattutto con Una bionda per papà, andato in onda fino al 1998.

La morte

Malata di cancro al seno da 23 anni, dopo la diagnosi del 2000 Suzanne si è spesa molto nella battaglia contro il tumore, scrivendo anche un libro su metodi di cura alternativi nel 2009. L’attrice e star di Tre cuori in affitto si è spenta ieri domenica 15 ottobre 2023 a Palm Springs all’età di 76 anni.

