Vanessa Incontrada furiosa: “In Italia è una buffonata”, con chi ce l’ha L'attrice italo-iberica esprime il suo disappunto sul caso della cronista spagnola palpeggiata in diretta tv: da lei parole di fuoco anche all’indirizzo della giustizia italiana

Davanti all’ennesimo caso di una donna, una professionista, che mentre svolge il suo lavoro viene molestata da un uomo, anche la conduttrice Vanessa Incontrada ha sentito il bisogno di esprimere le proprie considerazioni, soprattutto davanti a quest’ultimo episodio avvenuto in Spagna, la sua terra Natale. Ecco cosa ha detto la conduttrice di Zelig.

Giornalista palpeggiata, molestatore arrestato

Tutto è avvenuto pochi giorni fa a Madrid quando la giornalista Isa Balado, in quel momento nel ruolo di inviata di Canale Cuatro in collegamento diretto, è stata palpeggiata da un uomo, un passante che le ha messo una mano sul sedere come niente fosse. È apparso immediatamente palese l’imbarazzo e il comprensibile fastidio della giornalista che, tuttavia, ha allontanato l’uomo (in maniera anche troppo gentile e pacata per il gesto appena subito) e ha continuato a fare egregiamente il suo lavoro. Inutile dire che il video ha fatto immediatamente il giro del web in tempi rapidissimi.

È stato poi il conduttore del programma che era proprio in collegamento con la giornalista a chiamare la polizia e, di conseguenza, a far arrestare l’uomo accusato di molestia sessuale, con tanto di prove concrete, dato che il gesto è avvenuto in diretta tv. L’ennesimo caso di un uomo che si permette di trattare la donna come oggetto, un caso che ha portato anche la stessa conduttrice e attrice Vanessa Incontrada, originaria proprio della Spagna, a un duro sfogo tra le pagine de La Stampa.

Vanessa Incontrada commenta: "A uno così taglierei le mani"

Dopo l’accaduto, Vanessa Incontrada si è lasciata andare a un commento sulla vicenda proprio durante un’intervista su La Stampa. "Ho seguito tutto secondo per secondo. Il conduttore di un tg ha fatto arrestare in diretta il molestatore che ha palpato sul sedere una sua inviata durante un collegamento. In Spagna abbiamo i nostri problemi, ma la polizia funziona. Qui in Italia per queste cose la giustizia è una buffonata – ha ammesso L’Incontrada – Rispetto ad anni fa le cose sono cambiate ma io a un uomo così non la faccio passare liscia e pur credendo nella libertà e nel perdono trovo che ci siano azioni imperdonabili. A uno così taglierei le mani. Ci vuole una giustizia che prende una posizione dura e drastica. Quel video mi ha scioccata. Il tizio lo hanno arrestato e portato in galera subito, ma in Italia non so se sarebbe successa la stessa cosa".

Parole che sicuramente tante altre persone condividono, nella speranza comune che anche la giustizia italiana possa iniziare ad agire altrettanto prontamente davanti a casi di questo genere.

Incontrada smentisce la presunta gravidanza

Vanessa ha avuto modo di trattare anche l’argomento social, che di recente l’hanno portata al centro di rumors infondati e che l’hanno portata ad essere ancora più diffidente verso i social network. "Qualche giorno fa un’amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto. Di colpo una valanga di messaggi: ‘Vanessa, non sapevo che avessi partorito, perché non lo hai detto prima…’ Ma la gente come sta? Non approfondisce, rimane sulla superficie e questo è tristissimo", ha rivelato la conduttrice.

