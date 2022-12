Miss Italia 2022 è Lavinia Abate: più forte delle avversità È una 18enne romana la prima classificata del concorso di bellezza: ancora al liceo, vuole diventare compositrice. Sul podio anche Miss Sardegna e Miss Emilia Romagna

Miss Italia 2022 è Lavinia Abate, 18enne romana approdata alla finale con la fascia di Miss Lazio e il titolo nazionale di Miss Eleganza. È stata lei a primeggiare tra le 21 ragazze che si sono confrontate nell’ultimo atto dello storico (ma appannato) concorso di bellezza.

A incoronarla, in un hotel della Capitale, è stato il presidente della giuria Massimo Boldi, affiancato dalle colleghe Fioretta Mari e Francesca Manzini, che ha premiato anche le due ragazze arrivate alle spalle della Abate, nell’ordine Carolina Vinci, Miss Sardegna e Miss Cinema, e Virginia Cavalieri, Miss Emilia Romagna. A condurre la serata, trasmessa in diretta streaming dopo il passo indietro della Rai, il giornalista Salvo Sottile, mentre la chiusura è stata riservata alla "patrona" Patrizia Mirigliani, che ha annunciato la novità dell’edizione: "Quest’anno per la prima volta tutte le 21 finaliste restano nella famiglia di Miss Italia: le seguiremo tutte".

La Abate, come racconta il suo profilo, è all’ultimo anno del liceo e pratica danza da 12 anni. Ha dovuto indossare il busto per 5 anni, una condizione che l’ha segnata profondamente, rendendo la sua adolescenza difficile. Ma, come si riprometteva, con Miss Italia ha dimostrato a se stessa che la sua schiena non influisce sul suo aspetto estetico e non le impedisce di mostrarsi forte e sicura. La nuova Miss Italia, che si definisce modesta, sensibile e trasparente, studia composizione, ama cantare e creare musica e vorrebbe diventare una cantautrice o una compositrice.

Guida TV

Miss Italia Rai Movie 08:35

Potrebbe interessarti anche