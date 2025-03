Michelle Hunziker, salta il suo programma più amato: i motivi della scelta di Canale 5 Mediaset rinvia Io Canto Family, problemi per il talent show di Michelle Hunziker, che viene messo da parte, slittando alla prossima stagione televisiva.

Io Canto Family non andrà in onda come previsto in questa primavera. Dopo il successo della scorsa edizione, il programma condotto da Michelle Hunziker sembrava ormai confermato, ma qualcosa è cambiato nei piani di Mediaset. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.it, il talent show musicale è stato momentaneamente cancellato dal palinsesto.

Un cambio di rotta inaspettato per lo show di Michelle Hunziker

Lo scorso anno Io Canto Family aveva registrato ottimi ascolti, conquistando 2 milioni e 482 mila spettatori e raggiungendo uno share del 17,81%. Numeri che lasciavano presagire un ritorno sicuro, eppure la produzione del programma non è stata nemmeno avviata. "Non andrà in onda, a differenza di quanto annunciato, in questa stagione…", ha rivelato Candela, sottolineando come nel palinsesto Mediaset il titolo del talent show sia misteriosamente scomparso.

Io Canto Family: cancellato o solo rinviato?

Chi temeva che lo show fosse stato definitivamente eliminato può tirare un sospiro di sollievo. L’intenzione dell’azienda non sarebbe quella di cancellarlo, ma semplicemente di posticiparlo. L’idea sarebbe quella di riprogrammare Io Canto Family nella prossima stagione televisiva, probabilmente a partire da settembre. "Non c’è la volontà di cancellarlo, ma di sicuro non andrà in onda in questa stagione…", ha precisato ancora Candela. Insomma, un semplice slittamento, ma che comunque ha colto di sorpresa molti appassionati.

Perché Io Canto Family è stato rinviato?

La decisione di Mediaset potrebbe essere legata agli ascolti non esaltanti degli ultimi spin-off del format. Io Canto Generation ha subito un calo di pubblico rispetto alla prima stagione, mentre Io Canto Senior non ha ottenuto i risultati sperati. "La versione guidata da Scotti ha già mostrato segni di cedimento sul fronte auditel, meglio non usare troppo il prodotto…", ha commentato Candela. Ecco quindi che l’emittente potrebbe aver preferito mettere in pausa il talent per evitare un’eccessiva esposizione del format, rischiando di far perdere interesse al pubblico.

Cosa farà Michelle Hunziker?

Per Michelle Hunziker questo cambio di programmazione potrebbe rappresentare una variazione nei suoi impegni televisivi. La conduttrice era già stata ospite a Verissimo per parlare dei suoi prossimi progetti, ma con Io Canto Family in stand-by, potrebbe dedicarsi ad altre esperienze sul piccolo schermo. Resta da capire se Mediaset deciderà di confermare il programma per la prossima stagione o se ci saranno ulteriori cambiamenti. Per il momento, gli appassionati dovranno attendere per rivedere Io Canto Family in onda.

