Dallo scorso 30 marzo Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono genitori e, a distanza di più di sei mesi, hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia dopo la nascita del piccolo Cesare. I due hanno avuto modo di raccontare la loro nuova vita, con la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che è tornata a parlare del parto e dell’allattamento del bambino. Tra le ipotesi per il futuro di Aurora, inoltre, è spuntata anche quella di un secondo figlio, anche se la reazione poco convinta di Goffredo al desiderio di una nuova maternità della compagna ha frenato gli entusiasmi. Scopriamo cosa hanno detto.

Aurora Ramazzotti e la nascita di Cesare

Nella loro prima intervista doppia rilasciata al settimanale Gente, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno parlato della loro nuova vita da genitori. La neomamma ha raccontato le sue sensazioni a posteriori riguardo lo scorso 30 marzo, quando il piccolo Cesare Augusto è venuto alla luce. Aurora ha spiegato come ha vissuto la necessità di effettuare il cesareo per il parto e di come aver dovuto interrompere l’allattamento di Cesare l’abbia segnata, dovendo passare al latte artificiale: "La società ti fa sentire meno mamma se hai fatto il cesareo e se non riesci ad allattare. Io invece sono dell’opinione che ogni madre dovrebbe decidere come partorire".

Quest’estate l’interruzione dell’allattamento al seno le costò numerose e feroci critiche. Polemiche che, stando alle sue parole, Aurora ha imparato ad affrontare e lasciarsi scivolare addosso: "Mi fa ancora male se i mass media lo fanno. Ma ho lavorato molto su me stessa e mi sono stabilizzata come donna".

Il futuro: matrimonio e secondo figlio

Per quanto riguarda il futuro, invece, per la coppia potrebbero esserci grandi novità. Il piccolo Cesare cresce in salute e senza problemi ("È un bambino super facile da gestire") e nonna Michelle impazzisce per lui ("È la baby sitter migliore che ci sia. È pazza di suo nipote. Vuole avere Cesare in continuazione"), ma Aurora non esclude che arrivi per lui della "compagnia".

"Cesare avrà un fratellino. Prima il secondo figlio, poi ne parliamo (del matrimonio). Da un lato non vorrei troppa distanza d’età tra loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Tutto dipende dal papà…" ha dichiarato la figlia d’arte di Eros Ramazzotti, ma la reazione di Goffredo non è stata proprio convinta ("Esiste una grande differenza fra il primo e il secondo figlio") che ha frenato gli entusiasmi: "È anche una questione di costi. Avremo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni".

