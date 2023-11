Michelle Hunziker ricorda la rottura con Eros: “Sono entrata in una setta per cinque anni” La showgirl ha raccontato il suo periodo buio dopo la fine della storia con il cantante: “Quando sono uscita il primo messaggio che ho ricevuto è stato il suo”

Come dichiarato in più di un’occasione, Michelle Hunziker guarda al futuro: tra un nuovo amore e soprattutto la sua nuova vita da nonna di Cesare la showgirl svizzera si è messa alle spalle il passato. Un passato che, a quanto pare, nasconde anche delle parentesi spiacevoli. Ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, infatti, Michelle Hunziker ha avuto modo di ripercorrere alcuni anni difficili della sua carriera, un periodo buio che ha seguito la rottura con Eros Ramazzotti. La conduttrice ha spiegato di essere entrata in una setta e di aver speso ben cinque anni al suo interno prima di rendersi conto della truffa e di essere stata manipolata. Scopriamo cosa ha detto.

Michelle Hunziker e la setta

Ospite di Gianluca Gazzoli, Michelle Hunziker è "passata dal Basement" e si è raccontata in un’intervista al podcast BSMT. Durante il suo lungo intervento e la chiacchierata con il conduttore, la showgirl elvetica ha ripercorso la sua carriera dalla Svizzera alla consacrazione in Italia, tornando a parlare, come detto, di un periodo particolarmente difficile della sua vita. In anni di gioventù e debolezza, infatti, Michelle è caduta nelle mani di una setta, che l’ha manipolata per ben cinque anni sfruttando il suo momento delicato: "Io avevo delle domande alle quali volevo delle risposte: mio papà è morto molto presto, ho avuto un’infanzia abbastanza dura ed ero la vittima perfetta per una cosa del genere. Se sei una persona sensibile e curiosa, queste domande vanno a sfociare nello spirituale, nel sottile: vai ricercare l’energia e l’esoterismo per darti delle rispose che vanno molto ‘al di là’ delle risposte che ti può dare la materia. Loro sono arrivati in quel momento".

Michelle Hunziker ha spiegato di essere rimasta "intrappolata" in questo meccanismo riprovevole in piena gioventù, dai 24 ai 27 anni: "Io facevo un percorso spirituale ma era devastante. Chiaramente loro fanno lovbombing, che è il modus operandi di tutte le psico-sette, ma anche dei manipolatori normalissimi (…) Non è altro che voler controllare il prossimo, con l’aggravante che cercano di spillarti più soldi possibili, come tante altre sette come Scientology. L’obiettivo dei maestri o dei ‘life-guru’ è quello di diventare il più potente possibile. (…) Ci sono più di 600 psico-sette in Italia"

Zelig e il messaggio di Eros

Nel corso dell’intervista Michelle Hunziker ha poi rivelato l’importanza del suo lavoro, e in particolar modo dei suoi anni a Zelig, in questo periodo difficile: "Tutti sapevano che io vivevo qualcosa di strano (…) Non finirò mai di ringraziare quel momento. C’erano 25 pirla che mi facevano ridere come una matta e io staccavo il cervello. Il lavoro è sempre stato salvifico".

L’ingresso nella psico-setta era inoltre stato la causa della rottura con Eros Ramazzotti. Dopo la fine della relazione e dei suoi cinque lunghi anni nella setta, però, è stato proprio il cantante a scrivere a Michelle per primo: "Ci siamo lasciati per colpa di questa cosa qui. Poi quando sono uscita dalla setta, il primo messaggio che ho ricevuto è stato quello di Eros. Mi ha scritto "’Guarda che se ti serve io ci sono’. Poi il messaggio di mia madre".

