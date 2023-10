Michelle Hunziker esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: l'osteopata Alessandro Carollo Nuovo capitolo nella vita della conduttrice. Al suo fianco, dopo un anno di stop, un nuovo uomo, con il quale è stata pizzicata a Milano durante uno spettacolo

Il settimanale Chi coglie in fragrante Michelle Hunziker. La conduttrice è stata nell’ultima settimana sulla bocca di molti, Le voci che la volevano fidanzata con l’osteopata dei Vip, Alessandro Carollo, Si erano fatte nei giorni sempre più insistenti, Ora arriva invece la conferma definitiva. Nelle scorse ore Chi ha incastrato la conduttrice pubblicando lo scoop corredato da scatti in cui si vedono i due in atteggiamenti abbastanza intimi. Nessuno prova concreta del loro rapporto amoroso sia chiaro, ma appare comunque molto sospetto che i due vengano visti insieme dopo il serpeggiare della notizia che si stiano frequentando.

Il nuovo amore

Va detto che non si tratta del primo professionista sanitario che fa breccia nel cuore della showgirl. Fino a circa un anno fa la conduttrice si accompagnava al chirurgo Giovanni Angiolini, poi ha vissuto al vita da single per diversi mesi, dedicandosi alla famiglia, nonché alla nascita del suo primo nipote. Ora Arriva Alessandro, 41 enne romano, che tra i suoi clienti vanta volti noti come Belen. L’uomo divide il suo lavoro tra Roma, Milano e Napoli, non avrà quindi tanti problemi ad organizzarsi per vedere la simpatica Michelle. Il suo nome è stato in passato accostato a volti come quello di Paola Barale ed Elisabetta Canalis, ma nessun flirt è stato mai confermato con loro.

Pizzicati insieme per la prima volta

I due sono stati beccati intenti a dirigersi verso il Forum di Assago, a Milano, per assistere allo spettacolo di Checco Zalone Amore+Iva. E non è tutto perché pare che dopo lo spettacolo i due, con un’aria molto complice, si sarebbero recati a casa della conduttrice. La coppia, infatti, sarebbe nata già da diversi mesi anche se la Hunziker ha preferito tenerla riservata. Le voci erano cominciate dopo un misterioso viaggio in moto di lei in zona Terminillo a Roma. La conduttrice aveva pubblicato degli scatti alla guida di una Ducati sui suoi profili social, ei fan più attenti avevano notato che anche l’osteopata aveva pubblicato scatti simili sul suo profilo, in cui si vedeva chiaramente la stessa foto di Michelle. Un caso come questo potrebbe anche essere una coincidenza, ma la paparazzata fino alla dimora della conduttrice in tarda serata fugherebbe quasi ogni dubbio, aprendo la strada ad un nuovo capitolo per la vita di Michelle. Sembra però che la showgirl non abbia detto tutta la verità. Ospite a Verissimo qualche giorno fa, aveva infatti dichiarato che nella sua vita non c’è alcun "Lui", anche se i fatti sembrerebbero smentirla.

