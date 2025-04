Michelle Hunziker, che beffa: Mediaset rilancia il suo show più amato (ma lei non ci sarà) Atteso il ritorno in Mediaset della sitcom LoveBugs, resa celebre dalla conduttrice svizzera e da Fabio De Luigi. Ma stavolta i nomi in lizza sarebbero altri. Ecco i particolari.

Ottime notizie per gli amanti delle sitcom. Il classico di Canale 5 Love Bugs, infatti, è pronto a tornare in onda dopo i successi clamorosi degli inizi, segnati in maniera indelebile dalla coppiaHunziker-De Luigi. Nel cast, però, Michelle e Fabio non dovrebbero trovare spazio. Mentre sembrano prendere quota vari nomi più o meno noti. Dal protagonista de Il paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni, alla comica apprezzatissima Brenda Lodigiani. Ecco i dettagli e tutte le ultime curiosità sul programma in arrivo.

Michelle Hunziker, su Canale 5 torna Love Bugs (ma lei non c’è)

La notizia è stata data recentemente dal giornalista Gabriele Parpiglia, e ha creato subito scompiglio in rete. Love Bugs, la sitcom irriverente prodotta dal 2004 al 2007, sarebbe pronta a tornare su Canale 5 per conquistare una nuova generazione di spettatori e spettatrici. All’epoca lo show fu un successo clamoroso, grazie all’irresistibile coppia composta da Fabio De Luigi e Michelle Hunziker. Ma stavolta, come riporta Parpiglia, pare che Michelle Hunziker non ci sarà. E anche il poliedrico De Luigi dovrebbe lasciare spazio a qualcun altro.

Il ruolo maschile, si vocifera, potrebbe andare a un volto molto noto della fiction italiana. Ovvero l’attore Alessandro Tersigni, conosciuto da milioni di telespettatori per aver interpretato Vittorio Conti ne Il Paradiso delle Signore. Ma Tersigni non è l’unico nome che sta circolando in queste ore. Si parla anche di Giampaolo Morelli, talentuoso e simpatico interprete dell’Ispettore Coliandro. Mentre sul versante femminile, la sfida al momento dovrebbe essere tra due attrici e comiche molto conosciute.

Una è Brenda Lodigiani, che ha stupito con la Gialappa’s ed è stata apprezzatissima, di recente, anche negli studi di Stasera tutto è possibile. L’altra, invece, sarebbe la stand up comedian Michela Giroud. Nota per la partecipazione a LOL e ad altri programmi di primo livello.

Il peso dell’eredità di Michelle Hunziker e Fabio De Luigi

Resta però un grosso interrogativo sul futuro di Love Bugs. Perché gli amanti della sitcom sono rimasti affezionatissimi al duo Hunziker-De Luigi. E le dinamiche tra i due funzionavano a meraviglia, cosa rarissima da replicare ottenendo altrettanto successo. Sarà quindi cruciale riuscire a ‘beccare’ il cast giusto fin da subito. Un’altra accoppiata scoppiettante, insomma, capace di far dimenticare (ma è durissima) le risate della coppia costituita da Michelle e Fabio. La sfida è aperta e in un certo senso fa piacere che Mediaset abbia il coraggio di innovare, prendendosi un bel rischio. Solo lo share, poi, ci dirà se la mossa del Biscione avrà ripagato per davvero.

