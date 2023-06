Giorgia Meloni, figuraccia in diretta per il compagno Andrea Giambruno Durante il programma "Diario del Giorno" su Rete4, il “First Gentleman” ha commesso un errore da matita blu. Supporto diffuso nei commenti Twitter.

Fonte: Sky TG24

Se lo sapevo te lo divo. Dicevo, anzi. A chi non è mai capitato, da ragazzo, di scivolare su qualche complicatezza della nostra bella lingua italiana? Una cosa comune, se si è comuni e giovani, e magari durante le lezioni di grammatica non si prestava particolare attenzione. Altro discorso però è da fare se si è noti, adulti e molto in vista. Lo strafalcione del caso è infatti capitato ad Andrea Giambruno, compagno di vita della premier Giorgia Meloni. Era in diretta a condurre il programma di Rete 4 "Diario del Giorno", quando è inciampato su una costruzione verbale molto originale, ma anche molto sbagliata. Vediamo cos’è successo in dettaglio.

Andrea Giambruno, l’errore grammaticale e la reazione web

Stava introducendo un caso di sparizione, Andrea Giambruno. Quello della piccola Kata. Era vestito elegante, voce impostata ma disinvolta. E come nei migliori film comici, come il mito Jim Carrey faceva nel vecchio successo "Una settimana da Dio", è scivolato su un verbo che da ragazzi ha dato da fare a molti, o almeno a qualcuno.

"Torniamo ad occuparci dello sparimento della bimba", ha detto Andrea, tirando poi dritto sull’errore. Niente di straordinario, certo, ma comunque una gaffe notevole quando si parla di una figura al centro della vita italiana. Giambruno è infatti il compagno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, primo "first gentleman" della storia della Repubblica. E senza volerlo, ha maltrattato in diretta la nostra bella lingua unita.

Dante chiamava l’Italia "Paese dove il sì suona". Ci distinguiamo nel mondo per la melodia delle nostre parole, per l’andamento dolce, e per espressioni musicali come "sì", "ciao", "buonasera" e "ti amo", che hanno fatto sognare non solo i linguisti, ma anche gli amanti in genere della nostra cultura. Quindi sì, un errore ci sta, può capitare, ma resta lo stesso uno "spot" poco lusinghiero. Per Andrea e per l’Italia.

Su internet, comunque, e in particolare sul social Twitter, i commenti dei follower di Giambruno non sono stati duri. "Sparimento" è una bazzecola, secondo molti. "Non capisco perché farne un caso", afferma qualcuno. Presenti anche le voci contrarie, però. Secondo un utente, ad esempio, Andrea Giambruno è (con un gioco di parole) "troppo preoccupato del suo apparire".

Più sostanza e meno forma, insomma. La lezione è facile, e certamente sarà imparata. In fondo gli errori sono fatti anche per questo. Per migliorarsi, e non cadere più.

