Mediaset ferma ancora Brindisi: straordinari in vista per Paolo Del Debbio Zona Bianca rimane in ferie, sostituito da Dritto e Rovescio ancora per tutte le domeniche di novembre: ecco cosa succederà al palinsesto di Rete 4.

Che l’autunno 2023 sarebbe stato ricco di novità per Rete 4 era già stato annunciato diverso tempo fa. E ora si continua a mettere a punto il palinsesto della rete informativa di Mediaset, con un altro cambio di programmazione che riguarda Zona Bianca e Dritto e Rovescio, i programmi di approfondimento condotti rispettivamente da Giuseppe Brindisi e Paolo Del Debbio. Ecco cosa sta succedendo e cosa dobbiamo aspettarci.

Stop a Zona Bianca, continua Dritto e Rovescio

I più attenti ricorderanno che, a partire dal 17 settembre, Giuseppe Brindisi aveva preso un periodo di "ferie": Zona Bianca era andato in onda ininterrottamente dal 2021 (anno del suo debutto), senza mai fermarsi nemmeno nei mesi estivi o nei periodo festivi. A partire dall’inizio di questa stagione, tuttavia, Mediaset aveva deciso di fermare la trasmissione e sostituirla con Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, che dunque si trova ad affrontare un doppio appuntamento settimanale, andando già in onda anche di giovedì. Se inizialmente si è trattato di un "esperimento" che avrebbe dovuto concludersi il 22 ottobre, ora Rete 4 ha scelto di investire nuovamente si quest’ultimo programma, confermando due puntate a settimana almeno per tutto il mese di novembre. A riportare la notizia è TvBlog, secondo il quale, dunque, continua il periodo di riposo di Giuseppe Brindisi, per il quale invece resta confermata la conduzione del Tg4 delle 19.

La decisione di Rete 4 di continuare a puntare su Paolo Del Debbio e il suo Dritto e Rovescio è dettata, con tutta probabilità, dagli ottimi risultati ottenuti in queste settimane in termini di ascolti. Nonostante l’inizio di programmi molto seguiti quali Che Tempo Che Fa e Report, che costituiscono una concorrenza molto forte, la trasmissione targata Mediaset è riuscita a mantenere una media del 6% di share. Numeri decisamente sopra le aspettative per Rete 4, che ha quindi scelto di continuare su questa strada e prolungare il periodo di "ferie" per Giuseppe Brindisi. Per quest’ultimo, invece, non è ancora stata presa una decisione definitiva: Dritto e Rovescio andrà in onda anche di domenica almeno fino al 26 novembre. Ma nulla è ancora stato stabilito. TvBlog parla infatti di un possibile secondo esperimento domenicale, che questa volta potrebbe riguardare Quarto Grado. Zona Bianca, dunque, rimane in attesa di una nuova collocazione nel palinsesto di Rete 4, oppure di tornare alla sua posizione originaria.

