Massimiliano Varrese, parla l’ex Valentina Melis: “Vi svelo perché ci siamo lasciati” In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’attrice ha raccontato i motivi che hanno portato alla separazione dal gieffino. Aggiungendo anche un commento su Heidi Baci.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

A far discutere, nelle ultime ore, sono le dichiarazioni rilasciate da Valentina Melis sul conto del suo ex, il gieffino Massimiliano Varrese. L’attrice, che con Massimiliano ha condiviso una storia d’amore durata sette anni, ha di recente concesso un’intervista al settimanale Chi, a cui ha raccontato i motivi che hanno portato alla separazione. La Melis ha poi commentato su quanto sta accadendo al momento all’interno della Casa più spiata d’Italia, tentando di prendere le distanze dai comportamenti (da molti giudicati scorretti) del concorrente nei confronti di Heidi Baci. Ecco tutti i dettagli.

Massimiliano Varrese, l’ex Valentina Melis si confessa a Chi

Massimiliano Varrese è uno dei protagonisti, nel bene e nel male, di questa nuova edizione del Grande Fratello. All’interno della Casa il gieffino non ha mai nascosto il suo interesse per Heidi Baci, finendo però per scontrarsi con lei in diverse occasioni, a causa del suo atteggiamento giudicato troppo "pressante". L’ultimo scontro, in ordine di tempo, è andato in scena nella scorsa puntata del reality, e il pubblico non l’ha presa benissimo. Tanto che qualcuno, sui social, ha pensato di provocare l’ex di Massimiliano, nota per il suo impegno femminista.

"Vorrei che ci spiegassi tu, da femminista, come hai fatto a frequentare Varrese", ha scritto un utente, rivolgendosi a Valentina Melis. Lei ha subito preso le distanze, replicando così: "La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati". Ma non si è fermata qui, l’attrice e attivista. Infatti ha deciso di mettere definitivamente le cose in chiaro rilasciando un’intervista al settimanale Chi. Da lei molti si aspettavano una netta presa di posizione sui comportamenti "scorretti" di Massimiliano, ma Valentina ha spiegato il suo punto di vista con toni pacati. "Noi siamo separati da quasi due anni", ha detto la Melis, "quello che fa oggi da persona adulta riguarda solo lui". Un modo elegante per lavarsene le mani, insomma.

Poi Valentina ha proseguito, spiegando a Chi i motivi che hanno portato alla separazione da Massimiliano. "Noi non ci siamo lasciati perché era violento o mi trattava male", ha chiarito, "sono deduzioni che ho letto qua e là e che mi hanno fatto male, vaneggiamenti che non corrispondono alla realtà". La realtà è invece un’altra. A dare il colpo di grazia alla loro relazione è stato il Covid. Secondo l’attrice, la pandemia "è stata fatale, logorati dalla situazione, da cose lavorative e private, abbiamo iniziato a non andare più d’accordo". Massimiliano ha poi deciso di lanciarsi nell’avventura del Grande Fratello, forse anche per mettersi alle spalle la delusione d’amore.

Ma sul comportamento di Varrese all’interno della casa, e specialmente nei confronti di Heidi Baci, l’ex Valentina Melis si è limitata ad alcuni commenti generici. Rifiutandosi di prendere davvero posizione. "A volte è un pesantone, si impunta, è molto introspettivo e fatica a fare uscire le sue vere emozioni", ha spiegato. "Per come lo conosco, è meglio di come appare. Ma non sapendo cosa stia provando, non posso giudicarlo".

Potrebbe interessarti anche