Martina Colombari, il ritorno in Tv e il dramma (superato) di Achille: ecco come sta Dopo il successo a teatro l'ex Miss Italia torna con 'Più vera del vero', mentre suo figlio sta sempre meglio. Nei suoi progetti futuri anche la Rai e Ballando

Martina Colombari, 50 anni da poco compiuti, dopo aver brillato a teatro in Fiori d’Acciaio, si prepara a interpretare un androide in Più vera del vero, un ruolo che promette scintille. La TV non la molla: si vocifera di un possibile approdo a Ballando con le Stelle, con Milly Carlucci che la corteggia, o magari in una nuova fiction Rai.

Nella vita privata ha affrontato un incubo per suo figlio Achille, 20 anni, ora in una comunità di recupero a Palermo. "Ho chiesto aiuto, come mamma e come donna", raccontava, senza nascondere il dolore per critiche feroci, come quella di una giornalista che l’ha accusata di essere poco madre, una pugnalata che definisce una cattiveria senza pari.

Billy Costacurta, suo marito, è stato il suo pilastro, definendola un gigante per la forza con cui ha protetto Achille. Insieme, lo hanno guidato verso la rinascita, e oggi Achille sta meglio. Volete sapere di più? Guardate il Video!

