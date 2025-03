Martina Colombari, dove vive con Billy e Achille Costacurta: la casa con terrazzo mozzafiato sui cieli di Milano L'attrice, in questi giorni a teatro con lo spettacolo 'Fiori d'acciaio', vive in centro città, in uno splendido e grande appartamento su Piazza Gae Aulenti.

Lontana dalla Tv da qualche tempo, Martina Colombari sta spopolando a teatro. L’ex Miss Italia, dopo il periodo difficile affrontato da suo figlio Achille Costacurta, ha ripreso in mano diverse cose della sua vita, tra cui anche la sua carriera d’attrice e proprio in questi giorni è sul palcoscenico con ‘Fiori d’acciaio‘. Per questa trasposizione della commedia di Robert Harling, un grande cast femminile: con Colombari anche Anna Galiena, Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio e Stefania Micheli. Solare e molto felice, così appare Martina nelle sue ultime foto Instagram, in cui ha condiviso qualche attimo delle prove dello spettacolo: "Non sono mai riuscita ad essere una cosa sola, questa forse è diventata la mia forza ma anche la mia debolezza. Seguo l’istinto di non essere sempre la stessa. Almeno ci provo. Il cammino è un po’ più difficile, complicato e spesso non si viene capiti …. Ma io mi diverto così !!! ( primi giorni di prove dello spettacolo FIORI D’ACCIAIO". E questa nuova avventura professionale la porterà in giro per l’Italia, lontana per qualche tempo dalla sua bella casa milanese che condivide con il marito Billy Costacurta.

La casa nel cuore di Milano di Martina Colombari: moderna ma molto chic

Martina Colombari e suo marito Billy Costacurta vivono a Milano, nel cuore della città, precisamente nel quartiere Isola. Il suo appartamento si affaccia proprio sulla famosa piazza Gae Aulenti e dal grande terrazzo gode di una stupenda vista sullo skyline e sui grattacieli meneghini. I pochi dettagli degli interni della sua casa si possono vedere negli scatti condivisi dall’attrice su Instagram, dove compare molto spesso il grande soggiorno con sala da pranzo annessa: qui i pavimenti sono di parquet, mentre divani e poltrone sono sui toni del beige e tortora. Il grande tavolo da pranzo in cristallo, invece, è abbinato a delle sedie in pelle panna. Tante le foto di famiglia che riempiono i mobili del soggiorno, così come tanti sono i libri sparsi qua e là nelle varie librerie presenti. Le pareti rivestite in legno, conferiscono calore a tutto l’ambiente e anche il caminetto integrato sotto la Tv è un’ottima scelta per le serate invernali da passare sul divano. Infine, la cucina ha linee essenziali, con pavimenti in gres chiaro e mobili in legno e acciaio.

