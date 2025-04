Martin Castrogiovanni, chi è la moglie Daniela Marzulli: il colpo di fulmine e la ‘particolare’ proposta di nozze L’ex rugbista è legato alla compagna dal 2019 e il loro amore continua ad andare a gonfie vele: copriamo qualcosa di più su di loro.

Martin Castrogiovanni è un ex rugbista di origini argentine divenuto famoso anche come conduttore televisivo, prima con la serie di documentari culturali Lo spettacolo della natura su Rete 4 e poi con Il più forte su DMAX. Nel 2017 ha partecipato a Ballando con le stelle e dallo stesso anno fa parte della squadra di conduttori di Tú sí que vales su Canale 5. Nel 2019, Martin ha partecipato anche ad Amici Celebrities come ballerino. Oggi l’ex rugbista sarà ospite a La volta buona con la moglie Daniela Marzulli: scopriamo di più su di loro.

Chi è Daniela Marzulli, moglie di Martin Castrogiovanni

Daniela Marzulli ha all’incirca 44 anni e lavora come addetta alle vendite della casa di moda Fendi. Lei e Martin si sono conosciuti per caso nel 2019 e tra loro è scattato subito un vero e proprio colpo di fulmine. "Ci siamo conosciuti in maniera bizzarra, un amico ha fatto una videochiamata in cui mi sono trovata e l’indomani mi sono trovato un messaggio di lui", ha raccontato Daniela in una passata intervista a Verissimo. Dopo un paio di mesi da questo particolare primo incontro, Martin e Daniela si sono visti di persona per trascorrere una serata insieme e tra loro è scattato subito il primo bacio. Da quel momento non si sono più lasciati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Daniela ha anche un figlio ventenne di nome Rocco, nato da una relazione precedente, del quale Martin Castrogiovanni ha rivelato: "Io dico a tutti che Rocco è mio figlio, lui ha un papà e una mamma, io spero che sono più un suo amico ma c’è una bellissima relazione di rispetto e anche con il padre c’è un buon rapporto. Siamo molto uniti e sempre insieme. È un segnale importante da dare".

Martin Castrogiovanni e Daniela Marzulli: la ‘particolare’ proposta di nozze

Nel corso di una passata intervista a Verissimo, Martin e Daniela hanno raccontato la proposta di matrimonio molto particolare. La coppia era in vacanza a Mentosa e Martin ha inserito l’anello nel Mate, ovvero una tradizionale bevanda sudamericana, con il rischio che Daniela lo ingerisse involontariamente. "Lei è scoppiata a piangere ed ha impiegato un po’ a rispondere. E io le chiedevo ma è un No o un Si", ha raccontato Castrogiovanni. La coppia è poi convolata a nozze nel 2020 con una cerimonia intima celebrata nella location Tre Croci, una frazione di Vetralla in provincia di Viterbo.

"Daniela è la persona per la quale devo lottare, è una donna bella e intelligente. Lei mi sta dando tante emozioni, che non mi ha dato mai nessuno nella mia vita. Sono molto innamorato di Daniela e sono molto felice con lei. Abbiamo ancora tanto da condividere", ha sottolineato Catrogiovanni sull’amatissima moglie.

