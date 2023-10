Tu Si Que Vales: i giudici sulle montagne russe, tutti pazzi per i fratelli giocolieri Scopriamo i momenti salienti della lunga serata di esibizioni, divertimento e talento del sabato sera di Canale 5

Artisti di ogni tipo, talenti incredibili, esibizioni che stupiscono e tengono con il fiato sospeso. Il ricco menù di Tu Si Que Vales è stato servito al pubblico di Canale 5 anche sabato 30 settembre, in una lunga serata di spettacolo, guidata dai tre conduttori Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ma soprattutto dai quattro giudici e protagonisti della trasmissione Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi affiancati dalla fondamentale presenze della presidentessa della giuria popolare, Sabrina Ferilli.

A sottoporsi al loro giudizio sono stati moltissimi artisti. L’inizio di trasmissione per i giudici è stato piuttosto movimentato visto che un gruppo di ragazzi, gli Strongmen, li hanno coinvolti come parte attiva della loro performance. Prima li hanno bendati, poi li hanno condotti su dei sedili a molla. Mentre loro cercavano di rassicurarli, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli sono sembrate piuttosto agitati all’idea di non vedere e non sapere cosa sarebbe avvenuto. I giudici sono stati fatti accomodare su quelle particolari sedute, rivolte davanti al grande schermo dello studio e sbendati. Da quel momento è partito il video che simulava una corsa sfrenata sulle montagne russe e i loro particolari sedili, spinti dagli Strongmen ne hanno simulato ogni curva e ogni dirupo. Alla fine della performance alcuni giudici sono rimasti divertiti, mentre la meno convinta è rimasta Sabrina Ferilli.

Un’inizio a tutta adrenalina per una puntata che ha visto passare ben due esibizioni direttamente in finale. I primi a conquistare il pass sono stati due acrobati, Viktor e Tatiana, coppia nell’arte e nella vita. Il duo Vita ha conquistato i giudici e il pubblico con una performance mozzafiato e, come sottolineato da Gerry Scotti, davvero originale e mai vista. Per la loro esibizione hanno usato una enorme struttura circolare metallica. La base era sostenuta in equilibrio dalla testa di Viktor, mentre nella parte superiore, a molto metri da terra, Tatiana si esibiva nelle sue incredibili acrobazie. Un gioco di forza, equilibrio, fiducia e complicità che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Tra le cose più apprezzate della puntata di sabato 30 settembre di Tu Si Que Vales, va messa sicuramente la performance incredibile dei due giovani fratelli giocolieri Messoudi Brothers che si sono meritatamente conquistati anche loro l’accesso diretto alla finale, anche se se lo sono sudato di più. I due giovani si sono esibiti in un particolare cambio d’abiti mentre giostravano con i birilli, in un numero apprezzatissimo da subito per la spettacolarità, ma anche per l’avvenenza dei due giocolieri sottolineata soprattutto da Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. La loro esibizione si conclude con una standing ovation, I due incassano i quattro ‘vales’ della giuria, ma il giudizio del pubblico arriva solo all’82% del gradimento. A questo punto però, a decidere di dare loro un’altra chance è Maria De Filippi che usa la mini clessidra, dando loro la possibilità di esibirsi una seconda volta nel corso della puntata per provare a convincere il rimanente pubblico. La seconda esibizione è ancora più entusiasmante della prima e i Messoudi Brothers conquistano così il diritto di andare direttamente in finale.

Anche in questa puntata di Tu Si Que Vales non sono mancate le performance più pittoresche e i talenti più singolari. Da segnalare sicuramente l’incredibile abilità di un uomo di Siracusa, soprannominato Nettuno, come il dio del mare, che con tutta la tranquillità del mondo, si siede a un tavolino con davanti un vassoio di meravigliosi ricci di mare e inizia a mangiarli…Interi!

Nella seconda parte della puntata arriva pure un altro concorrente che mette in mostra una particolare abilità che risulta anche piuttosto inquietante. Lui si presenta già calcando su questo aspetto, senza dire una parola, Zeno Sputafuoco si presenta a centro palco e si infila un cavatappi nel naso facendolo uscire dalla bocca. Nella seconda parte della usa performance quel cavatappi verrà agganciato a un carrellino su cui inviterà a sedersi Maria De Filippi e il pubblico lo vedrà trascinare quel carrellino con una persona dentro, dal suo naso. Per tutta la durata dell’esibizione sullo schermo appare la scritta in sovraimpressione "DA NON RIFARE A CASA".

