Pino Insegno prepara il suo ritorno in tv – al timone di Reazione a Catena – all’insegna delle novità. Nonostante gli ascolti tutt’altro che esaltanti della scorsa stagione, infatti, il conduttore dovrebbe essere confermato alla guida del game show del preserale estivo di Rai 1, che richiederà quasi sicuramente alcuni aggiornamenti a livello di format. Non sono da escludere, dunque, importanti novità, a partire dai giochi e dal casting. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Pino Insegno: la riconferma alla conduzione di Reazione a Catena

Mentre Marco Liorni si gode un’altra annata di ascolti da record al timone de L’Eredità (che sabato tornerà in prima serata per uno speciale dedicato alle coppie, con Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli concorrenti annunciati), in casa Rai è tempo di pensare al futuro e, in particolare, al palinsesto estivo. ‘Pupillo’ del centrodestra e della tv pubblica meloniana, Pino Insegno – come detto – è ormai vicinissimo alla riconferma alla conduzione del game show di Rai 1. Allontanate le voci che parlavano di Flavio Montrucchio, Massimiliano Ossini, Alessandro Greco o del possibile ritorno di Gabriele Corsi, infatti, sembra che il conduttore rimarrà saldamente alla guida della fascia preserale nonostante il parziale flop dello scorso anno. L’ultima edizione di Reazione a catena non ha infatti registrato ascolti esaltanti, ma allo stesso è stato ‘penalizzato’ da Olimpiadi, Paralimpiadi, seguitissime partite di tennis e altri eventi sportivi che ne hanno ridimensionato i numeri. "Abbiamo raggiunto anche il 25%. Il vero problema è che per tre mesi non c’è mai stata continuità. Un giorno sì e un giorno no avevamo un grande evento contro" aveva spiegato anche lo stesso Insegno in un’intervista a TvBlog lo scorso autunno.

Le novità: come cambia il game show di Rai 1

Se da un lato Pino Insegno può dunque ritenersi quasi sicuro della riconferma al timone di Reazione a Catena, dall’altro quest’anno non ci saranno grandi eventi a ‘giustificare’ eventuali passi falsi in termini di dati Auditel. Reazione a Catena è chiamato al ‘rilancio’ dopo il 20,8% di share di media della passata edizione (quasi 4 punti in meno dell’ultima condotta da Marco Liorni, oggi a L’Eredità). Il format, tuttavia, ha già mostrato segni di ‘usura’ e saranno richiesti alcuni aggiustamenti, come già ipotizzato da Insegno lo scorso autunno: "Dopo 17 anni si potrebbe dare una rinfrescata ad alcune fasi del programma. Reazione a Catena ha dei momenti straordinari, ma forse deve entrare nel vivo un po’ prima". Nuovi giochi e (soprattutto) più ritmo in generale alle puntate potrebbero dunque farla da padroni nella prossima edizione, dove non è da escludere anche un casting più attento dopo le polemiche dello scorso anno quando, a detta di molti fan del programma, il livello delle squadre di era notevolmente abbassato rispetto alle stagioni precedenti.

