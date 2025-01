Mara Venier, la scelta d'amore per il marito: "Si sta curando, vado a Milano da lui" La conduttrice ha deciso di lasciare Roma per tornare nel capoluogo lombardo e restare accanto al compagno Nicola Carraro: ecco il motivo.

Mara Venier sta vivendo un periodo molto florido dal punto di vista della carriera, con la sua Domenica In sempre molto amata e seguita e la recente partecipazione al film Diamanti di Ferzan Ozpetek. Quella che negli ultimi mesi l’ha messa maggiormente alla prova è invece la vita privata, e in particolar modo ciò che riguarda la sua salute e quella del marito Nicola Carraro. Mara si è dovuta sottoporre a diversi interventi all’occhio destro a causa di una maculopatia essudativa che le ha fortemente compromesso la vista. In questi giorni, però, sta emergendo una situazione preoccupante anche per ciò che riguarda il marito, tanto che, dopo molti anni a Roma, Mara ha annunciato che si trasferirà a Milano proprio per garantire a Nicola la dovuta serenità in un momento tanto delicato. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

Mara Venier, preoccupazione per il marito Nicola: "Non sta bene"

Già nel corso della Vigilia di Capodanno, Mara Venier aveva pubblicato sui social una foto con il marito Nicola Carraro, lasciando però intendere di aver trascorso delle feste diverse dal solito. Pare infatti che il marito della conduttrice stia affrontando alcuni importanti problemi di salute e che lei abbia dunque deciso di lasciare Roma per trasferirsi a Milano, garantendo così una maggiore tranquillità e serenità al marito in un momento così delicato.

"In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando. A Milano abbiamo trascorso le feste e, la rivoluzione del nuovo anno è che abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino. Io mi sposterò. La serenità di Nicola, la sua felicità, sono anche le mie. Lui è l’amore grande. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini", ha dichiarato proprio Mara Venier al settimanale Gente.

Mara Venier lascerà Domenica In? La sua risposta

Davanti a questo grande cambiamento di vita, in molti si ritrovano ora a chiedersi se la conduttrice deciderà anche di lasciare ufficialmente le redini del suo amato programma Domenica In. "Io faccio un lavoro che amo. Il programma non è mai andato bene come quest’anno, gli ospiti sono gli amici che vengono per me. Mi sono immersa, impegnata e in certi momenti è stato anche totalizzante. A volte penso sia realmente il momento di lasciare, ma il richiamo e la passione sono forti. Fine maggio è ancora lontana, c’è tempo per decidere", ha affermato la conduttrice tra le pagine di Gente, lasciando quindi ancora aperta qualsiasi ipotesi sul suo futuro a Domenica In. Al momento, l’unica cosa certa è che Mara metterà al primo posto la famiglia e sarà pronta a fare di tutto per rimanere accanto al marito Nicola, tutto il resto si vedrà.

