Eleonora Giorgi, il ricordo di Vittorio Cecchi Gori a Domenica In: "Ha smesso di recitare troppo presto". Mara Venier si commuove Il produttore discografico ricorda l'attrice, scomparsa lunedì 3 marzo dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas

A Domenica In, Vittorio Cecchi Gori ospite da Mara Venier ha voluto ricordare Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa lo scorso 3 marzo dopo aver combattuto a lungo con un tumore al pancreas, una malattia di cui aveva parlato più volte in televisione condividendo con i telespettatori il suo percorso di cure e aggiornando sulle sue condizioni di salute.

Cecchi Gori, produttore della maggioranza del film di Eleonora Giorgi come Borotalco e Compagni di scuola, ha sottolineato la grande forza e il coraggio dell’attrice nel condividere la sua esperienza con le persone che stavano affrontando la stessa malattia.

Il ricordo di Eleonora Giorgi a Domenica In: Mara Venier si commuove

Nel corso della puntata di Domenica In, è stata mandata in onda una clip in cui Carlo Verdone ha parlato di Eleonora Giorgi e del successo del film Borotalco. Una volta tornati in studio, la conduttrice ha dato la parola a Vittorio Cecchi Gori e all’ex moglie Rita Rusic. "Eleonora è brava, sia in Borotalco che in Compagni di scuola ha dimostrato di avere una recitazione di spessore. Ha fatto anche le commedie. Mi domando sempre perché abbia smesso troppo presto, poteva fare tanto", ha detto il produttore.

Rita Rusic ha poi svelato un retroscena sulla Giorgi facendo sapere che prima di aggravarsi le aveva rivolto una particolare richiesta, quella di incontrare Cecchi Gori "per parlargli di Borotalco, doveva dirgli qualcosa ma ora non lo sapremmo mai". La Rusic ha poi lanciato un’accusa al mondo del cinema, colpevole per averla dimenticata e non averla fatta più lavorare: "Per un certo periodo di tempo è stata dimenticata, lei me lo diceva. Aveva scritto un copione durante il Covid e ho scoperto che era bravissima anche a scrivere". Secondo Vittorio Cecchi Gori, a nuocerle fu però la vicenda di Angelo Rizzoli dopo il coinvolgimento dell’editore milanese nello scandalo P2.

"Ha dimostrato una grande forza nella comunicazione, si è aperta completamente senza nascondere nulla. Ha dato nella malattia solo amore. Dalle sue parole non ho mai sentito dire perché proprio a me?", ha detto Mara Venier con la voce incrinata dall’emozione.

Rita Rusic ha poi voluto mandare un abbraccio virtuale ai figli della Giorgi, Andrea e Paolo. L’ex moglie di Cecchi Gori si è complimentata con loro, per l’atteggiamento che hanno avuto durante il periodo difficile per la loro madre: "Eleonora era bellissima, ci lascia questo amore e lo vedi anche nei figli. E’ riuscita ad essere una madre eccezionale", ha concluso.

