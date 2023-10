Maneskin: Damiano beccato con la nuova fiamma, ed è una superstar pop Dalla rottura con Soleri si sono susseguiti alcuni flirt passati in sordina, ma secondo le fonti il cantante stavolta starebbe facendo sul serio con la collega

Nuova esposizione mediatica per Damiano David, frontman dei Maneskin, la band italiana che sta facendo incetta di consensi oltreoceano. Lui probabilmente sarà, conoscendo la sua posizione riguardo il rispetto della sfera privata, molto poco felice di questa fuga di notizie, ma ormai sul web ne parlano già tutti. Il cantante sarebbe stato pizzicato in compagnia di una nuova ragazza, che per la prima volta supererebbe per fama anche lo stesso artista, vantando quasi 50 milioni di follower. Le cose per Damiano hanno preso una piega piuttosto inaspettata in questi ultimi mesi, a partire dalla separazione con la compagna di lunga data Giorgia Soleri con la quale conviveva da tempo, causata proprio dalla diffusione di un video di lui che baciava in discoteca quella che poi si è rivelata essere la modella e amica Martina Taglienti. Poi la diffusione della notizia che avesse un flirt con l’ex pornostar Jessie Andrew, dato il fatto che pubblicassero foto dallo stesso hotel di Milano, se non addirittura la stessa stanza. Quelle però di fatto rimasero solo voci. In questo caso le conferme sembrerebbero provenire da più fonti, e suggerire qualcosa di più duraturo.

La nuova fiamma di Damiano

L’avvistamento tanto chiacchierato sarebbe avvenuto in una discoteca in cui Damiano e amici sarebbero ormai quasi di casa a Los Angeles (e pensare che in un’intervista dichiarò recentemente di avere difficoltà a fare amicizia e trovare persone con cui divertirsi nella città degli angeli). L’occasione sarebbe l’afterparty del Dirty Mondays, evento tenutosi in città lo scorso 11 ottobre. A pochi giorni dalla serata è trapelato il video in cui Damiano bacerebbe una nota star. L’identità del frontman sarebbe palese, oltre al fatto che intorno a lui si vedono gli altri compagni della band. Meno visibile è invece la ragazza, che però molti, attraverso altre foto dell’evento, hanno subito indentificato come l’attrice e cantante Dove Cameron. La giovane di 27 anni, ormai nel mondo di Hollywood da tantissimi anni, e dopo un esordio come attrice per Disney Channel nella serie "Liv e Maddie", è diventata una dei protagonisti del celebre live action Disney "Descendants". Avendo già dato prova del suo talento vocale, negli anni si è gradualmente spostata verso la musica, collezionando diversi successi, tra cui il suo ultimo singolo "Boyfriend", datato 11 febbraio 22, e diventato virale su TikTok.

Le voci sulla frequentazione e le teorie complottistiche

Damiano David e Dove Cameron, come riportato da Very Inutil People sui social, si sarebbero resi protagonisti di una serata scandita tra balli e baci affettuosi. Il gossip verte dunque sulla possibilità che tra i due cantanti possa esserci del tenero, più che un semplice flirt. In merito, alcune voci sostengono che i due si starebbero frequentando già da prima dell’ultimo viaggio dei Maneskin in America, e che quindi la cosa prosegua ormai da un po’. Poi ci sono altri che invece lanciano ipotesi più fantasiose. Sotto i video del presunto bacio alcuni utenti sostengono che Damiano negli ultimi tempi sia stato visto con diverse ragazze per sviare l’attenzione da un altro tema, la sua sessualità. Arrivando a sostenere che il frontman abbia un compagno che non intende dichiararsi, motivo per cui anche lui debba mentire. Inutile dire che queste ipotesi sono costruite sul nulla, e che il cantante già in passato ha chiarito senza troppi dubbi il suo orientamento sessuale.

