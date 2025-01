Malena, la vita privata di Filomena Mastromarino: gli amori, l'addio al porno e chi è il fidanzato La vita amorosa di Malena Nazionale che da qualche mese ha dato l'addio al cinema a luci rosse: l'attrice sarà da Silvia Toffanin oggi a Verissimo.

Sarà tra gli ospiti di questo pomeriggio, sabato 18 gennaio 2025, di Verissimo e a Silvia Toffanin Malena avrà modo di raccontarsi tra la decisione di abbandonare il cinema porno e i suoi amori.

L’addio al porno di Malena, tra gli ospiti di Verissimo

"Avevo una relazione con un uomo di cui non ero ufficialmente la donna, ero l’altra, quindi nella mia testa è scattato questo: visto che non posso essere tua sarò degli altri. Da quel momento il porno entra nella mia vita", queste dichiarazioni rilasciate in una vecchia intervista al Corriere della sera descrivono come Malena entrò a far parte del cinema porno. Da quel momento ha girato ben 39 film a luci rosse ma poi l’anno scorso ha detto addio a questo mondo. Su questa drastica decisione ha dichiarato: "non mi piaceva più ciò che accadeva intorno all’ambiente del porno. La trasgressione è bella se vista come alternativa. Era diventato tutto un’esagerazione. Non era più un vizio ma un peccato. E mi sentivo responsabile di un sistema. Quello di illudere povere ragazze che un giorno sarebbero diventate come me. E io mi sento in colpa per questo".

La vita privata di Filomena Mastromarino

Malena non è attualmente fidanzata ma a proposito dell’uomo giusto ha affermato nel 2023: "Qualora incontrassi l’uomo giusto, valuterei con lui di avere anche un figlio. Lascerei il lavoro nell’hard a beneficio di una famiglia che, da buona romantica, sogno ardentemente". Nel 2017 ha partecipato a L’Isola dei famosi, durante la sua avventura nel reality dei naufraghi le sono stati attribuiti due flirt, uno con il rapper Moreno e l’altro con l’attore Simone Susinna. Durante un vecchio programma in onda su Real Time intitolato Rivelo e condotto da Lorella Boccia nel 2018 Malena si aprì parlando di un uomo che la fece soffrire molto. Il ragazzo in questione, che però non hai mai rivelato chi fosse ma ha detto che si trattava di un calciatore di Serie A, la giudicò a causa del suo lavoro. Per questo motivo non ha più chiamato amore questa sentimento che ha provato per lui perché "Se una persona ti chiede di svestirti dei tuoi abiti da Malena e di essere Milena e tu questo glielo dai nel rispetto della sua popolarità e poi ricevi una forte delusione sentendoti giudicata proprio per il tuo lavoro, non posso più chiamarlo amore". Oggi pomeriggio Silvia Toffanin a Verissimo avrà modo di approfondire la questione fidanzato con Malena Nazionale.

