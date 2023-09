Luisa Corna sposa il carabiniere 15 anni più giovane: “L’età non conta” La cantante convola a nozze con il compagno Stefano Giovino dopo tre anni di rinvii: “Data casuale, c’era posto in chiesa… all’altare mi accompagna mia madre”

Fonte: IPA

Luisa Corna si sposa. Oggi venerdì 9 settembre 2023 la cantante e conduttrice tv convolerà finalmente a nozze con il compagno Stefano Giovano, 15 anni più giovane, dopo tre anni di rinvii. I due stanno insieme da nove anni e avevano già pianificato il matrimonio nel 2020 in Franciacorta; oggi, tre anni dopo, la coppia coronerà il suo sogno unendosi in matrimonio. Scopriamo tutti i dettagli.

Luisa Corna sposa

Dopo ben tre anni di rimandi, Luisa Corna sposerà Stefano Giovino. La cantante lombarda classe 1965 dirà "sì" e convolerà a nozze con il compagno, con cui ha una relazione da nove anni. Organizzato in fretta e all’ultimo, il matrimonio arriva dopo una lunga attesa: la coppia l’aveva pianificato per il 26 giugno 2020, poi la tragica scomparsa di alcuni parenti sotto i colpi della pandemia di Covid-19 portò al rinvio. Oggi venerdì 9 settembre 2023 il fatidico momento è arrivato: "Una data casuale, scelta semplicemente perché c’era posto in chiesa" dichiara la cantante al Corriere della Sera, aggiungendo che: "Abbiamo fatto di corsa, le partecipazioni mandate all’ultimo".

I grandi assenti al suo matrimonio saranno Fausto Leali, Annalisa Minetti e Sananda Maitreya, ma Luisa Corna è emozionata per le nozze, vestirà l’abito bianco e verrà accompagnata all’altare dalla mamma Pierina. Al ricevimento non mancherà ovviamente la musica, e canterà anche la stessa Luisa: "Al ricevimento chi canterà? Sarà una bella jam session. Di sicuro io canterò un brano che ho scritto, ‘Angolo di cielo’, che è un po’ una lettera a cuore aperto dedicata a mio padre e a Stefano. Per il resto, ognuno improvviserà".

Il marito Stefano Giovino

Luisa Corna si unirà dunque in matrimonio con Stefano Giovino, tenente colonnello dell’arma dei carabinieri di 15 anni più giovane. 57 anni lei, 42 lui, e una storia d’amore che dura da ben 9 anni, da quando i due sìincontrarono a un evento per il centenario della Croce Rossa a Palazzolo sull’Oglio, la cittadina natale di Luisa in provincia di Brescia e dove oggi si sposeranno nel Santuario della Madonna di Lourdes. "Quando l’ho conosciuto ci ho riflettuto sulla differenza di età: quindici anni non sono pochi. Ma è stato solo un pensiero. L’esperienza mi ha fatto capire che nella vita non c’è certezza e lui invece è diventato la mia. La sua presenza è stata talmente coinvolgente e quotidiana che l’età è passata in secondo piano". Luisa e Stefano torneranno poi a Livorno, dove convivono da anni.

