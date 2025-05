Lucio Corsi dopo Eurovision 2025, l’ovazione sui social stranieri: “David Bowie lo guarda dall’alto” Il video dell'esibizione di Lucio Corsi è uno dei più gettonati sui canali social di Eurovision. I fan stranieri lo adorano e notano una somiglianza col grande Bowie.

Il quinto posto di Lucio Corsi a Eurovision 2025 può essere considerato un ottimo risultato, soprattutto per quelli che erano i pronostici della vigilia. Il cantante toscano, infatti, era stato messo in terza fascia nelle previsioni dei bookmaker, che evidentemente non credevano nella potenzialità del brano ‘Volevo essere un duro’, reputato da molti esperti troppo ‘intimo’ e sussurrato per poter intrigare il pubblico della kermesse europea da anni abituato a esibizioni urlate e piene zeppe di effetti speciali. E invece, Corsi è riuscito a conquistare le giurie di qualità dei Paesi partecipanti (che l’hanno piazzato al quarto posto), ma soprattutto ha fatto breccia nel cuore del pubblico europeo, come si evince dai commenti social del pubblico non italiano.

Eurovision 2025, Lucio Corsi spopola sui social: le reazioni degli utenti stranieri

Se i social sono il termometro del gradimento del grande pubblico, il verdetto sulla spedizione europea di Lucio Corsi non può che essere favorevole. Sulla pagina Instagram di Eurovision Song Contest 2025, infatti, il video dedicato al cantautore toscano (ne hanno pubblicato per ogni artista in gara) è stato tra i più apprezzati, con oltre 160mila like e migliaia di commenti di utenti per lo più non italiani, praticamente tutti favorevoli al nostro Lucio.

"Una vera perla in una scatola di bigiotteria", ha scritto qualcuno. "Il testo più bello di quest’anno’, si legge in un altro commento. Qualcuno ha talmente amato l’esibizione di Corsi che confessa: "Di solito non voto mai per l’Eurovision. Ma l’Italia è stata così fantastica, ho dovuto votare. Amore dell’Australia". E ancora: "Ha maneggiato tre strumenti in una canzone di tre minuti. Meraviglioso Lucio!", "Praticamente l’Italia manda qualità e non gliene frega niente vincerà o no", "Che canzone fantastica e tenera. Il mio voto dall’Ucraina va a voi", "In un mondo di urlatori, cantare sussurrando è una cosa meravigliosa… grande Lucio Corsi".

"Lucio Corsi sembra David Bowie", il paragone del web

Scorrendo i tantissimi commenti dedicati al cantante italiano, inoltre, si nota un paragone ricorrente. Sono molti, infatti, i fan stranieri (soprattutto britannici) che dopo aver visto l’esibizione di Lucio Corsi all’Eurovision l’ha paragonato a uno dei più grandi artisti del XX secolo: il mitico David Bowie. C’è chi ha scritto: "Questo ragazzo mi ricorda David Bowie! La sua canzone è entrata direttamente nel mio cuore! È stato così magico, puro e innocente ma affascinante. David Bowie sarebbe molto orgoglioso di te! Spero che l’ITALIA vinca", oppure: "Il Dawid Bowie italiano", e ancora: "Corsi è un incrocio tra Bowie, Gilbert O’Sullivan e Leo Sayer! È uno scrittore di canzoni di grande talento!". "Spero che David Bowie lo stia guardando dall’alto", "Sta ricordando David Bowie per me, spero che l’abbia sentito nell’aldilà".

