Luciana Littizzetto: "L'affido dei miei figli anche grazie a Maria De Filippi" Ospite di Silvia Toffanin, la comica racconta il suo rapporto con la conduttrice

Luciana Littizzetto ha esordito sabato scorso nel cast di Tu si que vales e nella puntata di domenica 24 settembre è ospite di Verissimo per raccontarsi a Silvia Toffanin che, tra le altre cose, le chiede della sua amicizia con Maria De Filippi. La comica risponde sottolineando l’importante legame che la lega alla conduttrice e svela quanto le sia stata d’aiuto nel momento in cui si è trovata a dover prendere una decisione che ha cambiato la sua vita, e non solo la sua.

"Le sono molto grata", ha detto Luciana Littizzetto a Silvia Toffanin, riferendosi a Maria De Filippi. "Lei è stata molto presente in alcuni momenti della mia vita. E’ una donna stragenerosa e di poche parole, che mi è stata vicina. E devo dire che la decisione di intraprendere il cammino dell’affido dei miei figli è iniziato anche parlando con lei".

Le due artiste hanno infatti in comune questo percorso. Nel 2010 Maria De Filippi insieme al marito Maurizio Costanzo hanno preso in affido Gabriele, poi dopo tre anni sono riusciti ad adottare il ragazzo. Luciana Littizzetto invece, è madre affidataria di Vanessa e Jordan, ormai maggiorenni, arrivati a casa sua quando avevano 11 e 9 anni. E pare che nella decisione di provare a raggiungere questo obiettivo, abbia pesato il consiglio di Maria De Filippi che c’era passata prima dell’amica. Racconta infatti Luciana Littizzetto: "Era già un’idea per me quella dell’affido, però c’era sempre di mezzo la paura, quella che ti frega sempre. E se incontri qualcuno che ha superato le stesse paure e ostacoli che ti dica: "Anche a me è successo, ma alla fine ci sono riuscita" è una cosa importante, perché si mette in moto un circolo virtuoso di benevolenza".

La decisione di affrontare il percorso dell’affido è andata a buon fine e oggi nella famiglia di Luciana Littizzetto ci sono Vanessa e Jordan a cui si è aggiunta poi Svetlana, una giovane bielorussa, che la comica è riuscita a portare in Italia dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

"L’importante è capire la differenza tra le cose difficili e le cose impossibile, non è vero "se vuoi puoi", è una bufala, puoi volere tantissimo ma non riuscirci e allora devi ricalcolare", dice Luciana Littizzetto a Silvia Toffanin parlando della sua vita famigliare.

"I miei figli sono arrivati che avevano 9 e 11 anni però per fortuna prima erano stati in un luogo protetto bello, certo erano bambini un po’ tormentati, ma tutto sommato sono cresciuti più tranquilli di altri. Quando abbiamo iniziato il percorso per l’affido pensavamo di prenderne uno non due, poi sono arrivati loro: fratello e sorella, sono arrivati venerdì e lunedì andavano a scuola. Avevo una grande ansia all’inizio, avevo paura di non essere capace, ma poi ho capito che ognuno deve fare la mamma al meglio che può come è capace. Quando ho smesso di paragonarmi alle altre mamme e preoccuparmi alla fine, più o meno, ne sono venuta a capo. Oggi i miei figli mi dicono che mi vogliono bene, litighiamo però siamo sempre molto legati. Questa famiglia è una roba fortissima, che mai avrei immaginato".

