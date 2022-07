Lorella Cuccarini e la lite (mai finita) con Heather Parisi La showgirl è tornata sulla polemica risalente alla conduzione di Nemicamatissima e ha raccontato di essere stata bloccata su tutti i social dalla collega

La lite tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi sembra non avere una fine. In un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, la showgirl romana è infatti tornata a parlare della celebre polemica nata nel 2016 a Nemicamatissima, su Rai 1, raccontando come non sia più riuscita a fare pace con la collega, che l’avrebbe anche bloccata su tutti i social.

Lorella Cuccarini bloccata da Heather Parisi

Nel corso dell’intervista Lorella Cuccarini ha ripercorso la propria carriera dai primi successi nel mondo della musica e dello spettacolo fino alle ultime esperienze come quella ad Amici. Proprio di recente, inoltre, la showgirl è stata confermata come professoressa di canto per la prossima edizione dello storico talent di Maria De Filippi su Canale 5.

In questo racconto è stato inevitabile non soffermarsi sulla polemica risalente alla conduzione di Nemicamatissima del 2016, da cui nacquero dei forti contrasti con Heather Parisi. La collega accusò infatti Lorella di non aver ascoltato le sue proposte artistiche e di averle rubato la scena, facendola sentire come un’ospite più che come una co-conduttrice del programma di Rai 1. Lorella Cuccarini ha spiegato di aver avuto qualche piccolo screzio con Heather durante la realizzazione dello show, ma di essersi ritenuta comunque sempre soddisfatta del lavoro svolto con la collega. La doccia fredda e la delusione sono arrivate infatti dopo, quando Heather Parisi alimentò la polemica, commentando malamente la sua conduzione de La Vita in Diretta e tornando sull’esperienza in Rai nel corso di un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo ("Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita"). A quanto pare le due showgirl non hanno mai superato questi contrasti, e Lorella Cuccarini ha confessato di essere stata anche bloccata sui social dalla collega. Ironico che alcune indiscrezioni – poi smentite – davano Heather Parisi come probabile professoressa di ballo per Amici 22, dove si sarebbe trovata al fianco proprio di Lorella.

