Lorella Boccia, chi è il marito Niccolò Presta. Il matrimonio, la figlia, la crisi (smentita) e il suocero famoso La ballerina e conduttrice, da oggi alle redini di Camper in viaggio, è legata sentimentalmente ormai da tempo al compagno: scopriamo di più su di loro.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Lorella Boccia è una nota ballerina e conduttrice campana, diventata popolare grazie alla sua partecipazione alla dodicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Dal suo esordio Lorella ha poi preso parte a corpi di ballo molto importanti, mettendosi in gioco anche come conduttrice di programmi televisivi noti, tra i quali Colorado, Venus Club, Made in Sud e, da oggi, Camper in viaggio. Dal 2019 Lorella Boccia è sposata con il compagno Niccolò Presta, dal quale ha avuto una splendida figlia: scopriamo di più.

Niccolò Presta, chi è il compagno di Lorella Boccia

Niccolò Presta è un personaggio già noto al pubblico poiché figlio del noto produttore, imprenditore e agente delle star Lucio Presta (marito di Paola Perego). Niccolò ha studiato psicologia all’European University di Roma e, dopo aver sfornato miglia di fotocopie e aver lavorato nel dietro le quinte di format di successo (come Ciao Darwin, per citarne uno), al raggiungimento della maggiore età è diventato proprietario insieme alla sorella una di parte dell’azienda del padre: l’Arcobalenotre, l’agenzia che gestisce le carriere di famosi personaggi dello spettacolo.

Lorella Boccia e Niccolò Presta, il matrimonio e la nascita di Luce Althea

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono conosciuti proprio nel contesto lavorativo, per poi innamorarsi e decidere di convolare a nozze nel 2019. La cerimonia privata è avvenuta a Roma accanto a familiari, amici e alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo. I due non hanno mai nascosto l’amore che provano l’uno per l’altra e, nell’ottobre del 2021, proprio questo grande amore ha dato alla luce la loro prima figlia: Luce Althea Presta.

Boccia e Presta, crisi smentita

Fino a poco tempo fa, circolavano voci su una presunta crisi tra Lorella e il marito Niccolò, rumors nati a causa dell’evidente assenza di Presta tra le foto e i video postati dalla ballerina. A chiarire la situazione e a smentire categoricamente la crisi ci ha però pensato proprio Lorella che ha puntualmente deciso di intervenire sui social.

"Rispondo qui a una domanda che ultimamente leggo di frequente. Una domanda che riguarda me, mio marito e una presunta separazione. Credo che il dubbio nasca dalla non presenza di Nick sui social. Il motivo per cui non lo vedete deriva dalla sua decisione di non comparire e di non usare più i social ed io ovviamente rispetto la sua scelta – ha quindi chiarito Lorella attraverso una Instagram story – Però tranquilli perché continuerò a rovinare le sue piante inconsapevolmente, mi rifiuterò di fargli i grattini come sempre e senza dubbio renderò le sue giornate perfettamente imperfette".

Potrebbe interessarti anche