Dopo Il commissario Ricciardi, Lino Guanciale torna sul set con una partner d'eccezione: la notizia esplosiva Arrivano le prime foto dal set di Amori e altri guai, la commedia romantica in uscita a fine anno con protagonisti Lino Guanciale e Andrea Delogu

Arrivano le prime immagini dal set di Amori e altri guai, la nuova commedia romantica con protagonisti Lino Guanciale e Andrea Delogu. Dopo L’Allieva e Il Commissario Ricciardi, l’attore abruzzese torna a un genere leggero, capace di far sorridere ed emozionare. Nella prima immagine del film prodotto da Rodeo Drive, i due protagonisti sembrano già avere una buona intesa. Si completano, per certi versi: Guanciale ha il fascino che si porta dietro da anni di Noir e commedie in costume, mentre Delogu è accompagnata dall’energia brillante che da tempo mostra tra tv e radio. Amori e altri guai è in uscita per la fine del 2025, con le riprese iniziate attorno al 21 luglio.

Da Ricciardi ad Amori e altri guai: un poliedrico Lino Guanciale

Il film, diretto da una regia ancora top secret, si preannuncia tra i titoli italiani più promettenti della prossima stagione. Non si tratterà però della solita commedia romantica: Amore e altri guai mira a raccontare l’amore con uno sguardo più fresco e contemporaneo. Largo spazio, quindi, ad atmosfere leggere, situazioni imprevedibili e un pizzico di ironia caustica. Il cast si preannuncia già esplosivo. Accanto a Guanciale e Delogu, ci saranno infatti Ilenia Pastorelli, Davide Devenuto (Un posto al sole), Claudio Colica (famoso per il suo acido umorismo) e Grazia Schiavo, attrice e volto tv.

La difficoltà per Guanciale sarà passare da un personaggio cupo, tormentato e segnato dal dolore come Ricciardi, abituato a muoversi nella Napoli degli anni 30 in periodo Fascista, a una commedia dove tutto vibra di vita e leggerezza. L’attore abruzzese però non dovrebbe avere troppi problemi, ripensando a quel tono brillante che aveva già sperimentato, con successo, nei suoi esordi. Dopo i toni cupi di Ricciardi e nella difficile storia d’amore de L’Allieva, il pubblico tornerà ad ammirare Guanciale in un ruolo più ironico, più diretto, più umano.

Dove rivedere Il Commissario Ricciardi in streaming

In attesa dell’uscita di Amori e altri guai, vi ricordiamo che potete rivedere tutti gli episodi del Commissario Ricciardi in streaming gratuitamente sul portale di RaiPlay.

